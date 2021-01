Qual a essência do amor? Espectáculo no CCM usa teoria multiverso para dissecar a pergunta

Wang Chong

“Constelações” é o nome da peça de teatro que será exibida nos dias 29 e 30 deste mês, às 19h45, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau. Apresentada pelo grupo Théatre du Rêve Expérimental de Pequim, com encenação de Wang Chong, que reproduz a peça de teatro original do conceituado dramaturgo e guionista inglês Nick Payne, com características locais chinesas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Wang Chong é o percursor da nova vaga de teatro na China, tendo já trabalhado em diversos projectos nacionais e internacionais, como nas traduções de diversas obras como os

“Monólogos da Vagina” e “Hamletmachine”. Nesta ocasião, o encenador-director está em Macau para apresentar o seu mais recente projecto, inserido no grupo Théâtre du Rêve Expérimental, intitulado “Constelações”, que é uma peça de teatro com apenas dois actores em palco, um casal que no seu dia a dia vive a tragédia e a comédia, quase como um amor multidimensional que combina linguagem cinematográfica com o espaço teatral, tocando em temas como “a relação com o outro” e a “dimensão da solidão humana”.

O trabalho “Constelações” é uma peça britânica premiada em 2011, escrita por Nick Payne. “Eu fui ver a versão da Broadway e não fiquei satisfeito, para ser franco, por isso decidi fazer a minha própria versão”, começa por explicar o director. A peça que estreou no West End e se estendeu depois para a Broadway, com um elenco de actores conceituados como Jake Gyllenhaal ou Ginnifer Goodwin, recebeu críticas positivas.

“Colocamos 13 câmaras no palco e tentamos criar este ‘filme de palco’ apenas com dois actores em cena na peça inteira. Eles andam entre as 13 câmaras e vê-se uma apresentação cinematográfica através das câmaras e da projecção, por isso é uma experiência única, a de sentir a combinação de cinema e teatro ao vivo”, assinala o encenador que visita Macau pela primeira vez.

Este espectáculo surgiu da história escrita por Nick Payne, o ‘enfant terrible’ do teatro britânico, e é sobre as infinitas possibilidades entre uma relação amorosa. “Aqui podemos ver um casal a experimentar o primeiro encontro, por exemplo, em cinco versões diferentes, uma após a outra, com apenas uma delas a conduzir ao seu próximo encontro, pelo que é tudo sobre quantas possibilidades uma relação poderia ter, e como o público sente uma sensação muito complicada porque podemos ver as nossas próprias experiências neste cenário, inclusive até o nosso estado actual na relação em que nós estamos”, assinala o director. “Basicamente podemos rever-nos na própria história”, resume.

Quando questionado acerca de mudanças que fez na história original para a versão chinesa que apresentou em Pequim, Wang Chong responde: “Definitivamente mantivemo-nos fiéis ao texto original, investigámos profundamente as duas personagens e mudámos um pouco a história para ser relevante à cultura”. O director, contudo, esclarece que a sua versão não é uma adaptação, mas sim uma encenação fiel às personagens e à história original. “O que se vê aqui são duas personagens chinesas a actuar em frente de 13 câmaras com a parte da localização, da apresentação visual e a parte da interpretação cinematográfica criadas por esta equipa”, prosseguiu.

“No texto original em inglês, a universidade está algures no Reino Unido e mudámo-la simplesmente para a Universidade de Pequim, que é uma universidade de referência na China”, explicou. Aqui, a personagem feminina é professora na Universidade de Pequim. Quando, na historia, tem um caso com um outro amante, o local é um sitio bem conhecido em Pequim que fica perto desta universidade, sugerindo até que este caso acontece durante a hora do almoço, explica o director. “Estas são as referências locais que fizemos ao texto para o publico chinês”, apontou.

Em termos da versão para o público de Macau, Wang é frontal. “Não temos de nos dar ao trabalho de fingir que somos pessoas de Macau, porque não somos. O cantonês é uma linguagem muito difícil e complicada, por isso não investigámos isso. No entanto, podemos dizer-vos que em cada actuação há um porco da índia verdadeiro a correr no palco, e este, pelo menos, posso assegurar que nasceu em Macau, por isso, de certa forma, temos um actor de Macau no palco”, referiu, entre sorrisos.

“Esta é a primeira vez que vimos a Macau e gostamos muito da comida aqui”, assinala Wang Chong em conversa ao PONTO FINAL “Antes de ter vindo toda a gente me dizia que Macau era muito pequeno, mas quando cheguei cá percebi logo que não se sente o tamanho geográfico porque vocês têm mar, montanhas e até o céu dá a impressão que é muito alto. Isto faz-me sentir que Macau não é nada pequeno”, conclui.