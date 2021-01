Presidenciais portuguesas: Resultados finais de Macau coroam Marcelo com 62%

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito como Presidente da República de Portugal, mas ainda não eram conhecidos os resultados finais de Macau. Ficou ontem a saber-se que, no território, Marcelo obteve 926 votos, ou seja, foi o escolhido por parte de 62,82% dos eleitores de Macau. Em comparação com as presidenciais de 2016, Marcelo registou um salto de 16 pontos percentuais. Nas presidenciais deste ano, Ana Gomes ficou em segundo com 14,04% e André Ventura em terceiro, tendo sido o preferido de 7,8% dos votantes de Macau.

André Vinagre

Foi ontem à tarde afixado, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, o edital com os resultados da mesa 2 nas eleições presidenciais. Os resultados da mesa 1 já deixavam adivinhar uma vitória clara do actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os resultados da mesa 2 confirmaram-no: no total, Marcelo recebeu os votos de 926 eleitores de Macau, ou seja, 62,82%.

Marcelo Rebelo de Sousa alcançou um resultado expressivo em Macau. Os 62,82% registados pelo Presidente da República em funções representam um salto de 16 pontos percentuais em comparação com o escrutínio de 2016, quando Marcelo venceu em Macau com uma percentagem de 46,04%.

Nas eleições deste ano, Ana Gomes ficou em segundo lugar, tendo reunido um total de 207 votos, o que perfaz uma percentagem de 14,04%. Em terceiro lugar ficou André Ventura. Foram 115 os eleitores de Macau que escolheram dar o seu voto ao candidato, o que resulta numa percentagem de 7,8%.

Na quarta posição ficou Tiago Mayan Gonçalves, com um total de 66 votos em Macau e uma percentagem de 4,47%. Marisa Matias, que nas eleições de 2016 tinha ficado em terceiro lugar em Macau, ficou agora em quinto lugar, tendo baixado de uma percentagem de 9,89% há cinco anos para uma percentagem de 3,39% nestas eleições.

O candidato comunista, João Ferreira, reuniu 42 votos em Macau, ou seja, 2,84%. Vitorino Silva, que também tinha participado nas eleições de 2016, conseguiu agora 27 votos em Macau, o que representa 1,83% do total. Há cinco anos, Vitorino Silva tinha conseguido apenas cinco votos em Macau e tinha ficado com uma percentagem de 0,90%. Nas eleições deste ano, 1,01% dos eleitores decidiu votar em branco e 1,76% dos votos foi nulo.

Em Macau, registou-se um salto no número de pessoas que quis votar nas presidenciais. Votaram, no total, 1.474 eleitores portugueses, sensivelmente o triplo daquilo que se verificou em 2016. Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, explicou, no domingo, que isto se deveu à pandemia e ao facto de os portugueses quererem estar mais perto de Portugal, neste caso através das eleições, e também devido ao aumento exponencial no número de pessoas recenseadas nos cadernos eleitorais de Macau. Há cinco anos, estavam inscritos nos cadernos eleitorais de Macau 16 mil cidadãos portugueses. Este ano, o número é superior a 70 mil, mais do que o quádruplo.

Os resultados globais das eleições presidenciais deste ano acompanham a tendência registada em Macau. Segundo os dados do Ministério da Administração Interna, Marcelo Rebelo de Sousa obteve, no total, 60,70% dos votos de todos os portugueses. Ana Gomes surge em segundo, com 12,97%, e André Ventura em terceiro com 11,9%.