Operadoras de jogo podem tornar-se “questão simbólica” na guerra comercial entre EUA e China

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O clima de tensão entre EUA e China não será aliviado com a chegada de Joe Biden à Casa Branca e a derrota de Donald Trump nas últimas eleições presidenciais norte-americanas. Na opinião da historiadora e professora universitária, Priscilla Roberts, a nova administração norte-americana irá trazer um tom mais diplomático às relações entre EUA e China, mas as tensões comerciais entre as duas superpotências não vão alterar-se nos próximos anos. Sobre o impacto da presidência de Joe Biden no futuro das operadoras de jogo norte-americanas em Macau, a especialista em história e diplomacia internacional e política externa dos EUA não antevê um cenário favorável para a Wynn e a Sands.

“Os principais operadores de jogo norte-americanos têm grandes interesses em Macau, especialmente a Wynn e a Sands de Adelson, que estão fortemente associadas ao Partido Republicano. Por isso, os Democratas provavelmente não se importam com as operações de jogo norte-americanas em Macau, ao contrário do que aconteceria se fosse Trump a ocupar a Casa Branca”, referiu ontem Priscilla Roberts num evento organizado pela Câmara do Comércio França-Macau.

No entender da professora da Universidade Cidade de Macau, o legado de Donald Trump nas relações entre EUA e China abriu caminho para sanções diplomáticas entre as duas superpotências, sendo que os casinos de Macau podem vir a ser usados por Pequim para “dar uma palmada nas mãos dos EUA sem atingir directamente a nova administração de Joe Biden” quando falta pouco tempo para a renovação das concessões de jogo no território. “Se calhar há uma pressão para que os casinos sejam mais operados pela China, uma espécie de oportunidade para o que é local se apresentar. Vai depender muito do tipo de donativos ou concessões a indivíduos com relações junto de operadores chineses dentro dos EUA. Não acredito que os casinos saiam amassados [nesta guerra comercial], mas podem tornar-se numa questão simbólica, tal como os Jogos Olímpicos de Inverno. A China pode usá-los [casinos] para dar uma palmada nas mãos dos EUA sem atingir directamente a nova administração de Joe Biden e incomodar o novo presidente dos EUA”, afirmou a especialista, assinalando que do lado dos EUA já há movimentações para um boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno na China em 2022.

“A China sabe que se atingir a Wynn ou a Sands irá irritar mais os Republicanos do que propriamente os Democratas. Nos últimos meses alguns activistas dos Direitos Humanos têm lançado apelos para que os Jogos Olímpicos de Inverno não sejam organizados pela China em 2022. Por isso seria uma sanção fácil, porque num caso são apenas uns atletas e no outro caso apenas alguns operadores de casinos. Creio que é bastante provável que os casinos norte-americanos deixem de ser bem-vindos em Macau, mas tudo irá depender das relações destes operadores com a China. A MGM tem ligações à família Ho. Vai depender da astúcia do próximo passo no jogo de cintura das operadoras. Há vários alvos possíveis, mas as operadoras de jogo estão nessa lista de possibilidades”, frisou Priscilla Roberts.

Questionada sobre o futuro político de Trump e dos colaboradores próximos do antigo presidente dos EUA, a historiadora antecipou muitas dificuldades para um Partido Republicano cada vez mais fragmentado em lutas internas. “Será que Trump tem condições para um regresso político? Sinceramente não sei. Diria que se há três semanas alguém tivesse tentado incentivar uma insurreição estaria a ir longe de mais para poder regressar à vida política. Suspeito que o próprio partido Republicano vai fragmentar-se apesar de haver ainda muitos republicanos que continuam a apoiar as acções de Donald Trump mesmo sem uma plataforma partidária”, afirmou Priscilla Roberts, acrescentando também que, por outro lado, Trump perdeu algum do apoio da sua base de eleitores “que estão a considerá-lo um falso profeta, pois era suposto desencadear uma tempestade antes do dia 20 de Janeiro e, nesse sentido, o grupo de malucos e doidos que Trump conseguiu atrair como mel estão agora a abandoná-lo, e o movimento MAGA [Make America Great Again] a desfragmentar-se”.