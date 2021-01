Guia Michelin atribui duas novas estrelas a restaurantes de Macau

Num ano atípico devido à pandemia de Covid-19, o mais famoso guia de restauração atribuiu mais duas estrelas a Macau: uma normal e uma estrela verde de sustentabilidade. Ninguém perdeu as estrelas que ostentavam em 2019.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Macau tem 18 restaurantes com estrelas Michelin. O conceituado guia de restauração revelou ontem a selecção completa de restaurantes em Hong Kong e Macau. O território acaba de ser bafejado com mais duas estrelas, para além das que já ostentava.

Na sua 13.ª edição, a Michelin apresentou uma novidade: o Michelin Estrela Verde que procura destacar os estabelecimentos de restauração que promovem a gastronomia sustentável. E Macau recebeu uma dessas novas estrelas, atribuída ao Restaurante Educacional do Instituto de Formação Turística. “Fiquei surpreso e muito feliz. Já tínhamos recebido o Bib Gourmand e tudo isto traz-nos mais responsabilidade. Toda a equipa, bem como o IFT, estamos todos de parabéns”, afirmou ao PONTO FINAL Hans Lee Rasmussen, chefe da cozinha do restaurante.

O dinamarquês revelou que o restaurante promove a separação do desperdício, bem como o tratamento dos óleos de cozinha. Esta recém-lançada distinção destaca os esforços dos restaurantes que operam na vanguarda do seu campo com práticas sustentáveis, bem como desempenhando um papel na divulgação da sua visão e, por isso, a Michelin “achou por bem dar-nos a estrela verde”. “Estamos apostados a percorrer o caminho da sustentabilidade, mas não nos podemos esquecer que o nosso maior foco é outro, é o de treinar as pessoas, porque, acima de tudo, somos uma escola de cozinha e hotelaria. O nosso objectivo é muito claro”, assumiu Rasmussen.

Deixámos ainda uma pequena provocação ao chef, questionando se algum dia o restaurante poderia almejar a uma estrela “verdadeira”, ao que Hans Lee Rasmussen, rindo, respondeu: “Como já disse anteriormente, somos uma escola e estamos focados no treino. Claro que há restaurantes educacionais no mundo que sustentam estrelas Michelin como, por exemplo, na Suíça, mas problemas acontecem sempre. Vamos ver, tudo pode acontecer”.

Quem também arrecadou uma estrela Michelin pela primeira vez foi o Wing Lei Palace, do Wynn Palace, cuja cozinha cantonesa é liderada pelo célebre chef veterano Tam Kwok Fung.

Um desafio chamado Covid-19

A continuidade e adição de estrelas para este ano são um prémio pela “resiliência, bravura e alto nível de talento” que existe em Hong Kong e Macau, ainda mais quando o mundo se depara com um surto que parece não ter fim à vista. “A edição de 2021 é uma celebração da coragem e criatividade da indústria da restauração, bem como do seu compromisso em servir as comunidades locais. 2020 foi um ano repleto de desafios, mas também de oportunidades de inovação. Apesar dos tempos difíceis, a culinária maravilhosa e o talento por trás de cada prato proposto aos clientes em Hong Kong e Macau surpreenderam os nossos inspectores. É exactamente isto que pretendemos celebrar com esta nova edição do guia”, afirmou o francês Gwendal Poullennec, director internacional do Guia Michelin.

Recorde-se que, já este mês, Macau havia arrecadado sete Bib Gourmand, um prémio para os restaurantes que oferecem três pratos por um preço máximo de 400 patacas. Foram agraciados o Chan Seng Kei, o Cheong Kei, o Din Tai Fung, o Restaurante Educacional do IFT, o Lok Kei Noodles, o Lou Kei e o português O Castiço.

O Guia Michelin 2021 para Hong Kong também premiou 34 restaurantes (nove sendo estabelecimentos de rua) com a distinção Plate, uma categoria criada em 2016 para destacar restaurantes cujas cozinhas atendam a requisitos de alta qualidade.

“A decisão de lançar a edição anual do guia também é uma prova do desejo da equipa do Guia Michelin de continuar a apoiar os chefs locais e as suas equipas, encorajando os leitores da publicação, bem como gourmets e amantes de gastronomia a descobrir ou redescobrir novos restaurantes. É preciso dar mais ênfase para a promoção de Hong Kong e Macau enquanto cidades de referência no mundo gastronómico”, concluiu Poullennec.

Distinções do Guia Michelin em Macau

3 restaurantes com três estrelas

6 restaurantes com duas estrelas

9 restaurantes com uma estrela

1 restaurante com uma estrela verde

7 restaurantes Bib Gourmand

25 restaurantes Plate

9 restaurantes de rua Plate