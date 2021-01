DSAL registou menos conflitos laborais em ano de pandemia

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Num ano marcado pelo impacto da Covid-19 em todos os sectores económicos de Macau, o Governo registou um total de 1.519 processos relativos a conflitos laborais, envolvendo 2.841 trabalhadores, uma redução de 12% em comparação com 2019. Em conferência de imprensa, a DSAL assumiu que desses 1.519 casos, 1.001 estão relacionados com salários em dívida e despedimento. Em relação aos trabalhos de fiscalização, a DSAL emitiu 15 ordens de suspensão de trabalho em 2020, das quais seis estiveram relacionadas com acidentes de trabalho.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Assuntos Laborais (DSAL) anunciou ontem, em conferência de imprensa, uma redução no número de conflitos laborais registados em 2020 quando comparado com o ano anterior. A informação foi apresentada por Lei Sio Peng, chefe substituta do Departamento de Inspecção do Trabalho da DSAL.

“Durante o ano de 2020, a DSAL instaurou 1.519 processos relativos a conflitos laborais, envolvendo 2.841 trabalhadores, que comparativamente a 2019 (1.729 processos e 3.659 trabalhadores) diminuiu 12% de casos e 22% de trabalhadores queixosos”, indicou Lei Sio Peng, acrescentando que, “entre os 1.519 casos, 1.001 são queixas relativas a salários em dívida e despedimento, abrangendo 1.882 trabalhadores, que comparativamente ao mesmo período de 2019 (1.167 casos e 2.302 trabalhadores), diminuiu 14% de casos e 18% de trabalhadores queixosos”.

Segundo os últimos dados oficiais da DSAL, em Dezembro de 2019, Macau registava um total de 196.538 trabalhadores não-residentes, sendo que esse valor diminuiu um ano depois para 177.663, ou seja, 18.875 trabalhadores não-residentes. Questionada sobre a proporção das queixas apresentadas, Lei Sio Peng assegurou que a maioria foi de trabalhadores residentes. “Em 2020, a DSAL recebeu 1.709 queixas de trabalhadores residentes e 132 queixas relacionadas com conflito de trabalho de trabalhadores não-residentes. Os dados indicam que têm diminuído os conflitos em comparação com 2019”, afirmou.

Em relação ao tratamento de processos de conflito laboral, a DSAL revelou que no ano passado foram concluídos um total de 1.587 processos, dos quais 90,6% foram resolvidos após “investigação e recolha de provas”, sendo que os restantes 9,4% tinham sido “remetidos ao órgão judicial para apreciação e tratamento”, representando uma diminuição de 3% em relação ao ano anterior.

Sobre o número de processos relativos a salários em dívida e despedimento em 2020, os dados oficiais indicam uma descida. “Em 2019, a DSAL teve um total de 1.167 processos envolvendo 2.302 trabalhadores. Já em 2020, o número de processos reduziu para 1.001 (14% em comparação com o ano anterior) envolvendo 1.882 pessoas (diminuição de 18%)”, afirmou Lei Sio Peng.

Na situação do número de reclamantes de conflito laboral por ramo de actividade, a DSAL registou um aumento de reclamações no sector do comércio por grosso e a retalho (489) em comparação com 2019 (388), sendo que ao nível da construção civil, os dados da DSAL apontam para uma diminuição de conflitos laborais de 1.351 (2019) casos para 916 (2020) casos.

Em declarações à TDM-Rádio Macau, a DSAL assumiu que no ano passado recebeu 214 notificações de cortes salarias, envolvendo 156 empresas com um total de 2.450 trabalhadores, sendo que 1.102 deles são do sector do comércio, transportes e armazenamento.

Autoridades instauraram 97 processos por violação das normas de segurança

Na conferência de imprensa, Lam Iok Cheong, chefe do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional, anunciou que no ano passado foram emitidas 15 ordens de suspensão do trabalho, das quais seis estiveram relacionadas com acidentes de trabalho e nove com “graves deficiências na segurança do trabalho nos estaleiros da construção civil”, sendo que foram instaurados no total 97 processos por violação das normas de segurança e saúde ocupacional.

Lam Iok Cheong assegurou que a DSAL irá reforçar os trabalhos de inspecção em estaleiros de construção civil depois do registo de quatro mortos em 2020 devido a violações da segurança e saúde no trabalho. Segundo os dados apresentados pela chefe do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional, o Governo aplicou um total de 559 mil patacas em multas por violação dos regulamentos. De acordo com Lam Iok Cheong, no ano passado foram efectuadas 3.342 vistorias em estaleiros de construção civil das quais resultaram as tais 15 ordens de suspensão de trabalho.