Coutinho entrega petição ao Governo para resolver queda de ladrilhos em Seac Pai Van

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

José Pereira Coutinho juntou-se a um grupo de moradores das habitações económicas do Edifício Ip Heng, em Seac Pai Van, para entregar na sede do Governo uma petição a Ho Iat Seng, instando o Chefe do Executivo a averiguar as razões para a queda dos ladrilhos naqueles prédios e a resolver o problema. “Queremos que o Governo assuma as responsabilidades”, afirmou.

André Vinagre

Os moradores do Edifício Ip Heng querem ver o problema da queda de ladrilhos resolvido e, para isso, juntaram-se a José Pereira Coutinho para apresentarem uma petição ao Governo. Ontem, na entrega da petição, o deputado indicou que tem recebido centenas de queixas e que a débil qualidade de construção das habitações económicas é um problema sistemático. Em causa estão dez torres do Edifício Ip Heng, em Seac Pai Van. Segundo Coutinho, “todas as dez torres têm problemas”.

É uma questão que, segundo explicou Coutinho, se vem arrastando desde 2013, ano em que as habitações económicas do Edifício Ip Heng foram ocupadas. “Isto repete-se todos os anos. Desde 2013 até à presente data, os ladrilhos caem cá para baixo e não há maneira de encontrar solução para resolver esse problema, e ninguém nos diz porque é que todos os anos só nestes edifícios é que caem os ladrilhos”, referiu o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

Assim, a petição entregue ontem a Ho Iat Seng tem como objectivo “pedir ao senhor Chefe do Executivo para mandar averiguar porque é que isto acontece todos os anos”. Por outro lado, o grupo de moradores quer também pedir que o Executivo assuma responsabilidades: “Não obstante de ter já passado os prazos de validade para a manutenção desses edifícios e de [a responsabilidade] ser agora da responsabilidade dos moradores, o facto é que esta questão tem-se vindo a registar desde o primeiro dia”. Assim, Coutinho sugeriu que seja o Instituto de Habitação (IH) a arcar com as reparações. Até porque se trata de uma “questão de segurança”. “Será que é necessário que alguma coisa de grave aconteça aos moradores, nomeadamente idosos e menores?”, perguntou o deputado.

De acordo com a lei da habitação económica, existe um prazo do ónus da inalienabilidade de 16 anos. Decorrido este tempo, o direito de preferência no que toca à venda do imóvel é do IH no prazo de 20 dias. Por isso, José Pereira Coutinho disse que o Executivo “não pode desligar-se totalmente dessa responsabilidade”.

Esta não é a primeira vez que este grupo de moradores se dirige ao Governo para ver resolvido o problema, mas é a primeira vez que o fazem com o apoio de um deputado. “Nós achamos que, tendo em consideração que essa questão está a arrastar-se desde 2013 até à presente data e não tendo a questão sido resolvida, é importante que o senhor Chefe do Executivo preste atenção e mande averiguar o que se está a passar e resolva este problema de uma vez por todas”, pediu Coutinho.

Na opinião de Coutinho, a queda de ladrilhos é apenas um dos vários problemas das habitações económicas. “O meu gabinete de atendimento aos cidadãos praticamente todos os dias envia cartas ao Instituto de Habitação para tentar encontrar uma solução para as questões”, indicou, criticando a fiscalização que é feita aos prédios: “As empresas que são contratadas para fiscalizar são empresas das próprias construtoras, ou então cujos sócios também pertencem às empresas. Ou seja, é tudo em família. Como aquilo é em família, o resultado está à vista de todos, não há responsabilidade e é isso que as pessoas estão aqui a reclamar”.

Chan Ut Pou, uma das moradoras do Edifício Ip Heng que acompanhou Coutinho na apresentação da petição, lamentou a queda dos ladrilhos e constatou que todos os anos acontece. “É muito perigoso. Nós somos jovens, não há problema, mas e os idosos ou as crianças? Nós estamos muito preocupados com isso”, afirmou.

Os moradores dizem que, devido à pandemia, muitos perderam os empregos e não têm rendimentos que lhes permitam resolver os problemas dos prédios por si. “Nós esperamos que o Governo nos possa ajudar a fazer algo quanto a este problema, para resolvê-lo a 100% e não ano a ano. Todos os invernos temos de nos preocupar com isso”, afirmou Chan Ut Pou.