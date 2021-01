Tribunal decide a favor da USJ no caso do despedimento de Éric Sautedé

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Éric Sautedé viu ontem o Tribunal Judicial de Base (TJB) rejeitar os seus argumentos no caso do seu despedimento da Universidade de São José (USJ), indicou o próprio através de uma publicação no Facebook. O antigo professor da instituição já adiantou que vai recorrer da decisão, que ainda não está disponível em língua portuguesa.

Segundo Sautedé, o TJB desvalorizou as declarações de Peter Stilwell, antigo reitor da instituição, que indicou que era legítimo o despedimento sem justa causa. Em segundo lugar, na opinião do antigo professor da USJ, as conclusões do TJB sugerem que a sua liberdade académica e de expressão, previstas pela Lei Básica de Macau, não foram violadas, uma vez que o reitor não o proibiu de fazer comentários políticos.

Na sua publicação nas redes sociais, Sautedé indicou ainda que o tribunal terá considerado que o seu despedimento sem justa causa foi a medida certa a aplicar para que a universidade “mantivesse os seus valores fundamentais”. O antigo docente universitário indicou ainda que o tribunal acreditou que a USJ não abusou dos seus direitos, uma vez que foi dado um valor equivalente a cinco semanas de salário depois do seu despedimento. Por fim, Sautedé diz que o TJB considerou que as convenções laborais internacionais não têm validade caso não tenham tradução na legislação local.

Segundo o académico, o tribunal também terá entendido que não havia lugar a responsabilidade civil, uma vez que terá ficado provado que não houve danos para a sua reputação e no acesso a outros empregos.

“Claramente, embora tenha de aceitar a decisão do tribunal de primeira instância (tudo isto após seis anos), não tenho outra escolha senão recorrer da sentença”, escreveu Éric Sautedé no Facebook.

Éric Sautedé pedia uma indemnização à USJ no valor de 885 mil patacas por danos patrimoniais e mais 500 mil patacas por danos morais, defendendo que se tratou de um despedimento sem justa causa ilegal, já que, segundo a defesa, violou o direito à liberdade de expressão e à liberdade académica.

Em 2014, Éric Sautedé foi afastado da USJ. Na sequência, Peter Stilwell, antigo reitor da universidade, deu uma entrevista ao PONTO FINAL dizendo que o académico tinha sido despedido devido aos comentários políticos que fazia. Na altura, Stilwell disse: “Trata-se de clarificar as águas. Há um princípio que preside à Igreja de que não intervém no debate político dos locais onde está implementada”.

A.V.