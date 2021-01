Projecto do pavilhão para animais embalsamados atrasado devido à pandemia

Morte do urso Bobo, em 2018, impulsionou a criação do pavilhão

Há dois anos, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) anunciou que iria criar um pavilhão para exibir vários animais embalsamados, mas até agora ainda não há novidades sobre o projecto. Ao PONTO FINAL, o IAM indicou que o plano continua de pé, mas que a pandemia atrasou os trabalhos. No entanto, o organismo não adiantou a data da sua conclusão. O pavilhão, que vai ser criado em Coloane, irá ter uma centena de animais embalsamados, incluindo o urso Bobo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi no início de Fevereiro de 2019 que José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), anunciou a criação de um pavilhão para animais embalsamados em Coloane, na sequência da morte do urso negro-asiático que estava no Jardim da Flora, o Bobo. Dois anos depois, ainda não há pavilhão para animais embalsamados.

Em resposta ao PONTO FINAL, o IAM garantiu que o plano para criar um pavilhão para animais embalsamados continua de pé: “O IAM continua a proceder aos trabalhos de desenvolvimento do Pavilhão dos Animais Embalsamados”. Porém, “a situação epidémica afectou o andamento dos trabalhos que incluem não só a construção do pavilhão, como também a instalação das exposições no seu interior”, fez saber o organismo.

O instituto nota, no entanto, que a maioria dos trabalhos para a construção do Pavilhão dos Animais Embalsamados já foi concluída, “sendo que está agora numa fase de minuciosa conclusão e optimização”. Ainda assim, o IAM não adiantou nenhuma data para a conclusão e inauguração do pavilhão, que se vai localizar em Coloane, na Rua da Cordoaria.

Ainda em 2019, ficou a saber-se que o pavilhão deverá ter oito salas com diferentes temas e deverá acolher 100 animais. Além do espaço para exposições, haverá uma sala de projecção de filmes e outra de embalsamento. Agora, o IAM deu mais detalhes sobre o conteúdo do pavilhão e adiantou que contará com alguns animais já extintos, como pangolins e civetas. “Os espécimes do urso negro-asiático Bobo e do Panda Gigante também serão exibidos”, lê-se na resposta do IAM. O organismo não indicou onde está actualmente o urso Bobo, que foi embalsamado há dois anos.

Recorde-se que o urso Bobo morreu no dia 20 de Novembro de 2018, aos 35 anos, após cerca de três décadas a viver em cativeiro no Jardim da Flora. Poucos dias após a morte do animal, José Tavares anunciou a decisão de embalsamar o seu corpo para ser futuramente exposto. Esta decisão foi criticada por vários quadrantes da sociedade, incluindo deputados, activistas e associações de defesa dos animais, que preferiam a cremação do corpo de Bobo. Foi, inclusivamente, feita uma vigília por parte de oito associações ligadas à defesa dos animais para que Bobo não fosse embalsamado.