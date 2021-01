Novo regime jurídico de controlo de migração prevê detenção até dois anos antes da expulsão do território

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A proposta de lei do Governo de controlo de migração, submetida esta semana para votação na Assembleia Legislativa, prevê o aumento do período máximo de detenção de imigrantes ilegais para dois anos antes de serem expulsos do território. O secretário para a Segurança defendeu ontem que a medida pretende evitar o actual excesso de emissão de certidões temporárias, e assegurou que o documento foi redigido tendo como referência a legislação europeia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, considerou ontem que o actual regime jurídico de controlo de migração necessita de ser alterado rapidamente e assinalou que a extensão do período máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal deve ser de dois anos após a suspensão dos 60 dias de detenção já previstos na lei.

Na proposta de lei está prevista a suspensão da contagem do prazo de detenção de 60 dias para indivíduos que tenham entrado ou permaneçam ilegalmente no território, assim como a retenção cautelar dos documentos de viagem dos indivíduos. Segundo um dos assessores jurídicos de Wong Sio Chak, o Governo nunca equacionou eliminar o prazo de 60 dias por um período ilimitado.

“Tomámos como referência a legislação europeia e impomos um prazo de dois anos. Na União Europeia são 18 meses, mas nós considerámos a circunstância especial da Ásia em que há países que têm grandes dificuldades no seu sistema de registo civil, nos seus arquivos, e pensámos adicionar um prazo de seis meses de segurança. Mas a garantia está lá, de que a detenção não ultrapasse os 24 meses”, afirmou António Pedro, assessor jurídico do secretário para a Segurança,

Uma ideia reforçada por Wong Sio Chak, que fez questão de frisar que o novo regime jurídico não implica obrigatoriamente que os imigrantes ilegais fiquem detidos dois anos. “Sobre esta proposta de lei, a sua implementação, principalmente sobre esses 60 dias, não significa que vá estender para 24 meses. Se o indivíduo preencher certas condições podemos suspender esses 60 dias de detenção. E sobre este princípio, é um princípio que temos como referência as leis da Europa”, disse ontem Wong Sio Chak à saída de uma reunião com membros da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Na opinião dos representantes do Governo, o prazo de detenção previsto no actual regime jurídico necessita de ser alargado para resolver casos de maior complexidade em que os sujeitos recusam cooperar com as autoridades no fornecimento dos dados de identidade. “O prazo continua lá, só que o prazo fica suspenso quando em determinadas circunstâncias, por exemplo, uma pessoa ou nós não conseguimos obter resposta dos consulados, das embaixadas da pessoa em questão. Enquanto não conseguirmos obter essa colaboração, o prazo suspende-se. Não sabemos a identidade da pessoa, há dúvidas, não podemos colocar em risco, então, enquanto não estiver estabelecida a identidade com exatidão, o prazo também deixa de contar. Assim que soubermos quem é, retoma a contagem do prazo”, indicou António Pedro, assessor jurídico do secretário para a Segurança.

Já Wong Sio Chak afirmou também que Macau tem um excesso de imigrantes ilegais com certidões temporárias de permanência devido à dificuldade das autoridades em identificá-los. “Algumas dessas pessoas em situação ilegal não saem de Macau, mas rasgam os seus bilhetes de identidade e durante a investigação não conseguimos identificar a sua identidade e, portanto, não conseguimos fazer regressar essas pessoas aos seus países de origem. Agora, de acordo com a lei, só podemos deter essas pessoas 60 dias, mas mesmo assim, essas pessoas, quando ficam em Macau, vão prejudicar a segurança do território. Portanto, tínhamos que passar muitas certidões temporárias para essas pessoas em situação ilegal”, assinalou o secretário para a Segurança.

De acordo com os dados divulgados pelo Corpo de Polícia Segurança Pública, o Centro de Detenção de Imigrantes Ilegais dos Serviços de Migração de Pac On tem capacidade para albergar 188 pessoas. Até ao dia 15 de Janeiro deste ano estavam 30 pessoas detidas no centro, sendo o custo diário das refeições de 69 patacas. O tempo de permanência de cada pessoa detida “difere consoante os casos”, indicaram as autoridades em comunicado.