Novo Macau diz-se “indignada” com aprovação de projectos de Nam Van e fala num Governo “dominador”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A Associação Novo Macau insiste na questão da protecção da paisagem da Colina da Penha e, através de um comunicado divulgado ontem, diz estar “indignada” com a aprovação dos projectos de Nam Van. “A atitude dominadora do Governo prejudica o sentimento de muitas pessoas que amam Macau”, lê-se no comunicado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de o Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) ter aprovado os projectos para a construção em altura até 50 metros na zona de Nam Van, a Associação Novo Macau, que tem chamado a atenção para a protecção da paisagem da Colina da Penha, divulgou um comunicado intitulado “A Nova Associação de Macau está indignada com a aprovação de projectos de planeamento que destroem a paisagem de Colina da Penha por um Governo dominador”.

A associação pró-democracia diz que, apesar de a maioria da população estar contra os projectos, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) acabou por aprovar os mesmos. Segundo a Novo Macau, os projectos vão destruir definitivamente a paisagem histórica da colina. “A atitude dominadora do Governo prejudica o sentimento de muitas pessoas que amam Macau”, lê-se no comunicado.

No último mês, a Novo Macau tem insistido na questão. A associação lançou mesmo uma petição intitulada “Salvaguardar a Nossa Colina da Penha”, onde exigia a retirada destes projectos urbanísticos. Recorde-se que em causa estão dois projectos com cotas altimétricas máximas permitidas compreendidas entre 34,1 e 50,8 metros.

A Novo Macau diz que a decisão do Governo é “irracional” e acrescenta que “o Governo traiu as principais opiniões recolhidas durante o ‘Plano de Protecção e Gestão do Centro Histórico de Macau’, que exigiam a protecção da paisagem da Colina da Penha”. “O actual Governo deveria ser rotulado de ‘exterminador de paisagens’”, afirma a associação.

A associação conclui, agradecendo “a todos os cidadãos e profissionais que se manifestaram ou se juntaram à petição no mês passado”. “Apesar da decepção e da raiva, apelamos a todos os cidadãos amantes de Macau que permanecerem constantemente persistentes e vigilantes”, lê-se no comunicado, que acrescenta: “Temos de proteger a nossa cultura local e os tesouros de Macau e insistir no desenvolvimento sustentável”.

O Governo recebeu mais de uma centena de opiniões contra o projecto durante a consulta pública, e apenas uma opinião a favor. Na semana passada, a Novo Macau apresentou ao Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, uma carta com várias questões sobre a polémica. Durante a discussão no Conselho de Planeamento Urbanístico, a DSSOPT e o Instituto Cultural admitiram que, com os projectos, já não será possível ver o mar a partir da Colina da Penha, nem observar a colina a partir da Ponte Antiga, mas ao mesmo tempo defenderam que o plano não representa “danos irreversíveis”. Por isso, a associação pretendia perceber que tipo de danos são considerados irreversíveis pelos organismos.

Os democratas também já tinham enviado uma carta ao Centro do Património Mundial da UNESCO, com o objectivo de informar sobre a situação dos terrenos e o impacto das construções, apelando a uma melhor supervisão da conservação do património mundial de Macau.