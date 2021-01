Nos últimos dois anos, centro de tratamento de demência recebeu 6.292 idosos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

José Pereira Coutinho tinha enviado ao Governo um pedido de informações sobre os serviços de saúde para idosos providenciados pelas autoridades. O deputado queria saber, desde 2019 até agora, quais os serviços especializados em geriatria criados e qual o número de idosos que beneficiaram deles. Além disso, Coutinho perguntou também quantos idosos beneficiaram de cuidados de saúde ao domicílio e de aconselhamento psicológico.

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, respondeu no dia 18 de Janeiro e o deputado encaminhou ontem a resposta às redacções. Segundo o responsável dos Serviços de Saúde, no período entre 2019 e 2020, o número de utilizadores dos serviços de geriatria foi de 1.118. Os utilizadores do centro de tratamento de demência foram 6.292. Já os beneficiários de serviços médicos especializados de proximidade foram 13.246.

Na resposta, Lei Chin Ion indica ainda que os Serviços de Saúde, em colaboração com a Associação Geral dos Operários de Macau, prestam ainda serviços de assistência médica ambulatória e cuidados domiciliários, incluindo avaliação de ambiente domiciliário, avaliação de saúde, elaboração de planos de cuidados de saúde personalizados e orientação quanto às técnicas de exercícios de reabilitação individual.

Neste âmbito, os profissionais de saúde deslocam-se às casas dos beneficiários para consultas médicas, cuidados de enfermagem, intervenção dos assistentes sociais de saúde nos casos onde isso é necessário, bem como ajudam na orientação dos medicamentos.

Segundo os Serviços de Saúde, o tempo de aprovação para os cuidados domiciliários é de entre um a três dias úteis. Lei Chin Ion faz saber também que beneficiam deste tipo de serviços 1.157 idosos.

Quanto à saúde mental dos idosos, os Serviços de Saúde dizem que, entre 2019 e 2020, registaram-se 984 utentes de serviços de consulta externa de saúde mental e 329 idosos que beneficiaram de consultas externas de psiquiatria-psicologia.

