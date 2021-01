“Maltratai-os, torturai-os, condenai-os, esmagai-os”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A frase, retirada da obra Apologético, pertence a Tertuliano, autor das primeiras fases do Cristianismo. “Martírios e Massacres – Fazer da Morte uma Vitória” é um livro que reúne estudos de vários especialistas sobre o martírio e é apresentado hoje.

“Carne viva da história real”. É assim que Dom Carlos Moreira Azevedo, actual bispo titular de Belali e Delegado do Conselho Pontifício para a Cultura no Vaticano, explica o que são os mártires no prefácio da obra “Martírios e Massacres – Fazer da Morte uma Vitória”, coordenada pelos académicos Cristina Osswald e José Eduardo Franco, apresentada hoje, pelas 18h30, no Auditório Stanley Ho do Consulado Geral de Portugal em Macau.

O PONTO FINAL conversou com a professora Cristina Osswald sobre o que podemos esperar deste livro. “É uma compilação de diversos estudos de vários especialistas que reunimos e que propõem uma abordagem da questão do martírio particularmente circunscrita ao universo da história do cristianismo e relativa a diferentes épocas e expressões”, começa por dizer a professora de História do Instituto Politécnico de Macau (IPM), instituição de ensino superior que apadrinha a obra.

“Desde que defendi a tese de doutoramento em 2003 que me tenho debruçado sobre o assunto dos martírios e, portanto, naturalmente, entramos em contacto ou fazemos parte de grupos de investigação. Depois, um amigo convida outro amigo e acontecem coisas como esta: este Pierre Antoine Fabrice que fez o posfácio é um dos grandes historiadores de jesuítas. Na altura estava também ligado a um projecto relacionado com a canonização dos mártires do Brasil e tudo surgiu muito naturalmente”, explica Cristina Osswald numa alusão ao processo criativo do livro.

A especialista na história da Companhia de Jesus explica que o livro segue uma forma cronológica e “começa pelo padre jesuíta João Vila-Chã, terminando com o sociólogo e filósofo polaco Zygmunt Bauman, autor de várias reflexões sobre a modernidade e o holocausto, com incidência em Auschwitz, que nos fala sobre os massacres do século XX”. No total são 21 autores que dão o seu contributo para tornar possível esta obra.

O e-book que acabou no papel

Do trabalho com José Eduardo Franco, a professora de História só diz maravilhas, apesar das normais complicações que se enfrentam num livro idealizado e feito à distância. “Correu bem. Isto já estava, como disse, em carteira há algum tempo. Uma parte foi ele que coordenou, outra fui eu. Tratou-se de uma trabalho a quatro mãos, feito cá e lá. Ele falou, numa primeira fase, na publicação de um e-book, mas eu fui mais longe e aqui está, em papel, com a ajuda do Fundo do Ensino Superior da RAEM e do IPM, que agilizou todo o processo, e estou muito grata por isso. Todo o trabalho editorial foi feito em Lisboa e a impressão foi aqui. Agora, depois da apresentação de amanhã [hoje] vamos enviar alguns exemplares para Portugal”, referiu.

Cristina Osswald e José Eduardo Franco, para além de coordenadores, também participam como autores com um texto cada. A professora introduz o tema “Mártires e Martírios num Mundo em Expansão” e o académico madeirense discorre sobre “Massacres ou Martírios do Marquês de Pombal?”. “O José Eduardo Franco é um historiador especialista em Marquês de Pombal e estudou as variadas supressões e restaurações da Companhia de Jesus em Portugal”, refere Cristina Osswald.

O livro, com mais de 500 páginas e chancela tripartida entre o IPM, Theya Editores e Edições Universitárias Lusófonas, pretende ser um documento essencial de leitura, em particular em questões relacionadas com o fenómeno martirial. “Martírios e massacres são produtos trágicos da história humana que mais leituras produziram, leituras sempre marcadas pelos conflitos de interpretação que caracterizam, aliás, toda a construção do conhecimento sobre o passado”, pode ler-se na introdução da obra, escrita pelos coordenadores. “Cada um que morre pela fé é um mártir”, reitera Cristina Osswald.