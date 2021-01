Governo vai poder confiscar e vender objectos que obstruam evacuação de prédios em caso de incêndio

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente reuniram-se ontem com membros do Governo para analisar e discutir a proposta de Lei intitulada “Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos” e levantaram dúvidas em relação ao artigo 42.° que prevê a venda de objectos e materiais apreendidos que impeçam os caminhos de evacuação de prédios em caso de incêndio.

Segundo o presidente da comissão, Chan Chak Mo, os deputados consideraram a medida muito rigorosa. “Se existirem alguns objectos a impedir os caminhos de evacuação e que necessitam de ser removidos, as Obras Públicas (DSSOPT) e o Corpo de Bombeiros vão conceder cinco dias úteis ao interessado ou à empresa de administração para remover o objecto. Se não proceder à remoção do objecto durante os cinco úteis, então as Obras Públicas ou os Bombeiros vão apreender o material e depois vão colocar esse material à venda”, começou por explicar o deputado, acrescentando que “se o produto da venda não chegar para pagar a multa, a parte que está em falta será procedida à execução fiscal”.

Ora, é nesta questão que os deputados levantaram dúvidas ao Governo uma vez que no final, caso a decisão final não seja condenatória, o objecto será revertido para o infractor. “O objecto é apreendido, logo passa a ser propriedade do Governo? O Governo detém esta propriedade, e depois de vendido o produto porque é que a parte que resta do produto tem que ainda ser revertida para o interessado? Temos dúvidas neste aspecto. O Governo apreendeu um objecto que passou a ser propriedade do Governo. Então, com o produto da venda, será que tem a ver com valor da multa? Das duas uma, ou o produto resultante da venda é para suportar as multas ou o produto não vai suportar as multas. A assessoria levantou questões sobre este aspecto e o Governo disse que esta regra foi tomada em referência às regras que estão contidas na lei de comercio externo, que contém uma regra semelhante: se o produto não chega para pagar a multa então vai ser procedida a execução fiscal”, indicou Chan Chak Mo, acrescentando que a medida é “muito rigorosa”.

E.S.