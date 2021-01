Executivo vai rever plano de instalação de sistemas de videovigilância nos mercados municipais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A instalação de sistemas de videovigilância nos mercados de Macau foi interrompida pelo Instituto para os Assuntos Municipais na sequência de queixas levantadas por vendedores sobre o excesso de equipamentos instalados no mercado de São Lourenço e no Bairro de Iao Hon. Os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa mostraram-se preocupado com o eventual desperdício do erário público, sendo que o Governo prometeu rever e ajustar o número de câmaras de videovigilância instaladas nos mercados municipais.

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, assegurou ontem que o Governo vai “reponderar todo o plano de instalação do sistema de videovigilância” previsto na proposta de lei de gestão dos mercados públicos tendo em conta a lei da protecção de dados pessoais e do regime jurídico da videovigilância em espaços públicos. A garantia foi dada pelo deputado após mais uma reunião com membros do Governo de discussão da proposta de lei “Regime de Gestão dos Mercados Públicos”.

“Vai ser instalado um sistema de videovigilância dentro dos mercados públicos e durante a discussão os membros da comissão apresentaram algumas opiniões dos arrendatários dos mercados porque em algumas partes já estão instaladas câmaras de videovigilância. E o número de câmaras instaladas e os locais instalados podem levantar alguma preocupação, quer dos arrendatários, quer dos residentes. O mercado do Bairro do Iao Hon já tem algumas câmaras de vigilância viradas para bancas que vendem vestuário. Depois da nossa discussão, o Governo também é dessa opinião e disse que vai ajustar o número de câmaras pois as câmaras já instaladas são muitas”, referiu Ho Ion Sang.

De acordo com o deputado, os membros da comissão não se opõem à instalação de um sistema de videovigilância nos mercados municipais enquanto ferramenta de fiscalização do IAM. “Os membros concordam com a instalação do sistema de videovigilância para facilitar o trabalho dos fiscais do IAM e também trará benefícios para os arrendatários, nomeadamente quando há conflitos com os fiscais”.

No entanto, Ho Ion Sang frisou que é necessário encontrar um equilíbrio no número de câmaras. “Há que ter em conta o princípio de adequabilidade na instalação do número de câmaras de videovigilância e o Governo concordou. Por isso, vai fazer um ajustamento do número de câmaras seguindo o disposto da lei da protecção de dados pessoais e o regime jurídico da videovigilância em espaços públicos para encontrar um equilíbrio”, assinalou o presidente da comissão.

Na sequência dos problemas levantados pelos arrendatários discutidos pela comissão, a instalação de câmaras de videovigilância foi suspensa pelo IAM. “Alguns mercados já têm feito algum trabalho preliminar para instalação de câmaras e o Governo referiu que os respectivos trabalhos estão agora suspensos. No futuro, quantas câmaras vão ser instaladas? O Governo vai-nos facultar essas informações nas próximas reuniões. Os trabalhos de instalação estão numa fase preliminar e actualmente os trabalhos estão suspensos”, disse Ho Ion Sang, acrescentando depois que os deputados mostraram-se preocupados com o erário público. “É o IAM que está a instalar, e porque é que está suspenso? Se cada banca tem uma câmara de videovigilância, será isso adequado? Não será um gasto muito volumoso para o erário público? Todos queremos saber como será tido em conta o princípio de adequabilidade, e por isso o Governo disse que vai reponderar todo o plano de instalação do sistema de videovigilância”, concluiu o presidente da comissão.

Outra das questões discutidas entre os membros da comissão e o Governo sobre a proposta de lei esteve relacionada com as disposições transitórias para os arrendatários das bancas existentes uma vez que ainda há arrendatários que exploram mais do que uma banca. “A proposta de lei refere que os arrendatários só podem arrendar uma banca no futuro. As disposições transitórias referem que isso terá de ser resolvido no prazo de 90 dias. Para as situações em que o arrendatário tenha mais do que uma banca, há que transmitir a banca no prazo de 90 dias para o pai, mãe, conjugue, filhos, colaborador do arrendatário ou empregado do arrendatário com registo igual ou superior a cinco anos. E em relação à situação de coarrendatários, podem manter a banca numa situação de coarrendatário ou ser arrendado apenas por uma pessoa, ou então, durante o prazo estipulado, transmitir aos indivíduos legalmente previstos”, concluiu Ho Ion Sang.