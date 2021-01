Espaço quer promover diálogo aliando a cultura do whiskey e do café

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Há um novo espaço de café e cultura de whiskey, à frente do Consulado de Portugal em Macau, chamado Two Moons. Os fundadores, Matthew e Frankie, regressaram a Macau depois de viver no estrangeiro com a vontade de contribuir para a comunidade de que fazem parte. Ambos fundaram também a Associação Cultural de Whiskey de Macau e esperam divulgar e promover um pouco sobre as experiências sensoriais desta indústria que sentem ainda não ter pé firme no território.

Joana Chantre

“Há quase 10 anos que me dedico à arte de fazer café, considero-me quase como um barista caseiro, e por isso mesmo é que acabei por deixar o meu emprego como Project Manager há dois anos para me concentrar neste projecto do Two Moons”, começa por explicar Matthew Ng, co-fundador do espaço que se intitula como sendo um café de dia e um bar privado de noite. “É um espaço de harmonia que tenta juntar pessoas com os mesmos interesses acerca da arte do café e do whiskey”, de acordo com a designação na própria página de Facebook.

Frankie Leong, que partilha o projecto com Matthew, trabalhou durante quatro anos num bar de whiskey em Londres e é da opinião que o café e o whiskey são muito semelhantes. “A ideia é sobretudo experienciar sabores diferentes, culturas diferentes, métodos diferentes, e isso foi a razão principal que me fez entrar nesta indústria. Além de apreciar os sabores, adoro a cultura das bebidas, com álcool ou sem álcool, o importante é a arte da apreciação”, explica.

Os dois empresários contam que se conheceram há apenas dois anos. “Conhecemo-nos online num grupo de Wechat onde entusiastas de whiskey partilham conhecimento, experiência e informação acerca da indústria”, recordou. Matthew conta que teve a sorte de conhecer alguém que partilha a mesma vontade de começar algo pela indústria em Macau. “Combinámos ir juntos a Islay, na Escócia, numa espécie de viagem de investigação às várias destilarias para nos prepararmos para começar um projecto em Macau”, referiu.

Quando questionados acerca da razão da junção do café e do whiskey no mesmo espaço, Frankie responde que, em primeiro lugar, a ligação é “sensorial”, pois partilha muitos aspectos em comum em termos da qualidade da água usada, a importância do solo onde os ingredientes são nutridos, tal como a importância no clima e do perfil organoléptico. “Eu sempre tive um interesse em whiskey, mas o Matthew, por exemplo, começou a interessar-se por café, e naturalmente estendeu o seu interesse ao whiskey pois descobriu que este também lhe proporciona muito sabor. Há tantas variáveis e resultados prováveis, dependendo de factores como, no exemplo do whiskey, os barris utilizados, a cevada, ou mesmo o tempo de maturação. Eu sou da opinião que quem gosta de café tem uma inclinação natural para gostar de whiskey”, prosseguiu, assinalando que a ligação reside na profundidade sensorial e no alcance da experiência.

Matthew, por sua vez, reitera que é da opinião que muitas pessoas em Macau sentem a falta de um sítio para desfrutar e relaxar sem um propósito comercial óbvio. “Normalmente as pessoas que saem para beber estão sempre inseridas num grande grupo, e com este espaço quis proporcionar um ambiente mais ‘indie’, como se fosse uma joia escondida, quase como um ponto de encontro para todos. De dia podem vir aqui tomar café, e de noite podem vir relaxar”, descreveu.

Em relação às reacções das pessoas acerca deste espaço, que custou cerca de um milhão de patacas em investimento, ambos dizem que, desde a abertura preliminar no dia 22 de Dezembro, têm registado muitas pessoas curiosas com a lua enorme que é uma espécie de candelabro no espaço. “É muito cativante, sem dúvida”, dizem. E nas prateleiras observa-se logo a decoração de garrafas de whiskey e parafernália de café, com algum gin até. “Assim que entram, tentamos sempre explicar às pessoas o que estamos a fazer e a maioria das reacções tem sido muito positiva”, explica Matthew, considerando que “em muitos espaços em Macau existe uma barreira entre o barista e o cliente, e as pessoas não sabem bem o que estão a comprar ou os próprios vendedores não sabem o que estão a vender”, havendo por isso uma falta de comunicação. “Nós aqui preocupamo-nos em servir o cliente com um serviço mais pessoal”, garante.

No que diz respeito à Associação Cultural de Whiskey de Macau, Frankie, que é o presidente, apontou que a sua esperança seria que o Two Moons pudesse ser um espaço de referência para acolher eventos de provas ou até festas de aberturas de novos produtos de whiskey ou até de destilarias. “Queremos promover a cultura e o ‘lifestyle’ do whiskey no território e torná-lo mais popular”, conclui.