Concurso fotográfico da associação “Somos!” quer mostrar combate à pandemia no universo lusófono

A “Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa” vai lançar em Fevereiro a terceira edição do concurso de fotografia “Somos – Imagens da Lusofonia”. Este ano sob o tema “Alma lusófona em tempos de Covid-19”, o concurso quer mostrar os esforços no combate à doença no universo da lusofonia.

É lançada em Fevereiro a terceira edição do concurso de fotografia “Somos – Imagens da Lusofonia”, promovido pela “Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa”. Num ano marcado pela pandemia, o tema da competição é “Alma lusófona em tempos de Covid-19”. Os interessados poderão inscrever-se no concurso entre os dias 1 e 28 de Fevereiro no site da associação: http://www.somosportugues.com.

“A pandemia de Covid-19 é um acontecimento incontornável do ano de 2020 e permanece um verdadeiro desafio à escala global, pelo que este concurso procura documentar através de imagens o combate à doença nas comunidades dos Países de Língua Portuguesa e em Macau, bem como as transformações socioculturais que originou”, justificou Marta Pereira, presidente da associação, ao PONTO FINAL, lembrando ainda que a pandemia, “além de obrigar a alterações de comportamentos, que fazem repensar o próprio contacto humano e certas tradições, a doença impôs igualmente mudanças de paradigma e é isso que queremos ver retratado”.

O comunicado da associação a anunciar o concurso de fotografia lembra que a pandemia “veio revelar e expor problemas nas diversas comunidades, relacionados com desigualdades sociais e fraquezas nos serviços de saúde, que contribuem para o aumento diário do número de infectados e de mortes”.

Assim, as fotografias a concurso devem espelhar o combate ao coronavírus no universo lusófono. Devem mostrar “as dificuldades enfrentadas, as perdas, as mudanças profundas trazidas pela Covid-19, designadamente em termos culturais, mas podem também exaltar actos de altruísmo, de coragem, de resistência, de fé, e de compaixão nestes tempos difíceis”.

O concurso tem como destinatários todos os cidadãos dos países e regiões da lusofonia ou residentes de Macau. As fotografias devem ser tiradas em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu.

As fotografias admitidas a concurso serão depois avaliadas por um júri de profissionais da fotografia e serão escolhidas três fotografias vencedoras às quais serão atribuídos prémios pecuniários no valor de dez mil patacas ao primeiro classificado, cinco mil patacas ao segundo e 3.500 patacas ao terceiro. Os jurados são: Gonçalo Lobo Pinheiro; José Carlos Carvalho; Raphael Alves; Roy Choi; e Miguel A. Lopes.

Essas imagens farão ainda parte de uma exposição a ser organizada pela “Somos!”, no próximo mês de Março, em Macau. Integrarão também essa mostra outras fotografias seleccionadas pelo júri pela sua relevância ou valor para o tema do concurso fotográfico e para o propósito da associação. Além disso, uma vez que em 2020 não houve exposição devido à pandemia, a associação vai também acrescentar à mostra as fotografias vencedoras e outras do concurso do ano passado. A exposição decorrerá na Galeria de Exposições da Casa Garden, de 26 de Março a 10 de Abril, com a curadoria de António Mil-Homens. A inauguração da exposição vai contar com performances musicais e artísticas.

Segundo Marta Pereira, no ano passado o concurso recebeu centenas de candidaturas e este ano os participantes já mostraram interesse em participar. “Parece um sinal de que as pessoas ou fotógrafos começam a fica atentos”, afirmou, acrescentando: “Queremos que o concurso ‘Somos – Imagens da Lusofonia’ seja uma marca anual da nossa associação e de Macau também”.