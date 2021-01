Apoiante do Chega que passou por Macau em guerra com a Wikipédia

Caeser DePaço tem sido falado como sendo um dos financiadores do partido Chega, de extrema-direita. Depois de uma reportagem da SIC, o perfil do empresário português radicado nos EUA foi actualizado com informação que os seus advogados consideram ser falsa. A enciclopédia digital fala em ameaças.

A notícia foi ontem avançada pela rádio Renascença e dá conta de um braço-de-ferro entre o empresário português, radicado nos Estados Unidos da América, Caeser DePaço e a plataforma Wikipédia. Se a questão “não chegar a bom termo” e a enciclopédia digital não deixar “apenas a página do César de Paço [como também é conhecido] apenas com informações verdadeiras”, “vamos reagir judicialmente”, revelou à rádio portuguesa um dos advogados do empresário, Rui Barreira.

De acordo com a investigação jornalística “A Grande Ilusão”, transmitida pela SIC no início deste ano, César de Paço, em 1989, enquanto professor na Escola Secundária Júlio Dantas, em Lagos, foi acusado de roubo qualificado com fuga e declarado contumaz (acto ou efeito de não comparecer em juízo) entre 1994 e 2002, tendo ficado impedido de obter qualquer documento português durante oito anos.

O advogado Rui Barreira diz que essas acusações são falsas e que o Wikipédia jamais as deveria ter colocado na página do empresário na enciclopédia digital, depois de transmitida a reportagem televisiva. A plataforma, entretanto, queixa-se de ser alvo de ameaças. “Um advogado de Caesar DePaço começou a retirar informação do artigo e começou com ameaças que foram aumentando de tom”, contou um administrador da Wikipédia à Renascença, que pediu para não ser identificado.

Macau na vida de César

Ouvido pela rádio católica portuguesa, o advogado coloca em causa a existência da contumácia, já que o empresário conseguiu obter documentos novos e trabalhou como funcionário público em Macau.

“Macau era território português. Em estado de contumácia, não é possível o Estado português passar determinados documentos. Portanto, nós colocamos em causa que tenha havido aquela contumácia”, afirmou Rui Barreira, que disponibilizou à Renascença um documento em que comprova que Caeser do Paço trabalhou para a Direcção dos Serviços de Turismo em Macau.

Contudo, o empresário terá estado em Macau no início dos anos 90, onde chegou a tirar um bilhete de identidade em 1991, três anos antes da tal contumácia. Por isso, a prova do documento não contraria a decisão judicial.

Caeser DePaço, reitera o advogado, “nunca na vida roubou o quer que seja”, e está a ser usado para “atacar um terceiro”, André Ventura, o deputado único do Chega. Por isso, defende o causídico, a Wikipédia tem de retirar as “informações falsas” do perfil do empresário.

O empresário e filantropo, relembre-se, nasceu nos Açores, mas encontra-se radicado nos EUA há diversos anos. Naquele país, foi cônsul honorário de Portugal em Palm Coast, na Flórida. No início deste ano, viu-se envolvido em mais uma polémica quando foi apresentado como cônsul honorário de Cabo Verde também em Palm Coast. Contudo, após reveladas as ligações do empresário ao Chega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano Luís Filipe Tavares apresentou a demissão, tendo sido anunciada a exoneração de Caesar DePaço pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

G.L.P.