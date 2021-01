Tavares diz que Anima não avisou IAM para eventual entrega de animais, mas secretário já tinha sido alertado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Devido a problemas financeiros, a Anima pode vir a ter de entregar cerca de 700 cães e gatos ao Governo. José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), disse ao PONTO FINAL que o organismo não tem condições para receber os animais. Além disso, referiu que o IAM não foi avisado da possibilidade. Albano Martins contrapôs e indicou que a associação já enviou uma carta ao secretário à qual não obteve qualquer resposta.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau está sem fundos para pagar as suas dívidas. Tem, neste momento, uma dívida na ordem das 2,3 milhões de patacas. Na passada quinta-feira, Albano Martins, fundador da associação, deu conta da crise financeira provocada pela pandemia e deixou no ar a ideia de que os cerca de 400 cães e 300 gatos poderiam ter de ser entregues ao Governo.

José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), disse ao PONTO FINAL que o organismo não tem condições para receber os 700 animais. “Eu nunca tive condições para receber tantos animais. Já no Canídromo foi assim. Teve de haver um compasso de espera para que aquilo andasse com tranquilidade, para sabermos quem ia receber os cães e para onde iam os cães”, referiu, acrescentando: “Vamos ver como é que eles vão reverter para a nossa posse, porque há um procedimento, não é de um dia para o outro”. “Não sei como é que vai ser o desfecho das coisas”, disse Tavares.

O presidente do IAM indicou que não foi informado formalmente da situação: “Só tive conhecimento disso pelos jornais”. “Eu acho que a Anima tem de vir cá falar connosco o mais rápido possível”, pediu, explicando: “Vamos ter de ter uma conversa séria com a Anima se isso acontecer, porque há uma legislação que temos de cumprir, a lei [de protecção] dos animais”. O presidente do IAM avisou que, ao abrigo da lei, caso os animais sejam abandonados pela Anima, a associação terá de arcar com penalizações por cada um dos animais.

“A Anima está a fazer um grande serviço à comunidade e por isso não queremos ir por aí. Daí que eu ache que, se for o caso, os responsáveis da Anima têm de vir cá falar connosco o mais depressa possível”, afirmou José Tavares.

Na opinião de José Tavares, a Anima tem chamado a atenção para sua situação financeira e para a possibilidade de ceder os animais ao IAM com “a intenção de pressionar o Governo para poder atribuir a verba o mais cedo possível”. “É o que eu leio nas entrelinhas, qualquer pessoa lê aquilo”, acusou Tavares, ressalvando: “Se eles não conseguirem mesmo [encontrar financiamento], têm de vir falar connosco que nós arranjamos soluções. Há mais soluções do que problemas”.

“Como defensores dos animais, estamos interessados em falar com os nossos parceiros. A Anima tem sido o nosso maior parceiro até agora, por isso queremos ver em que é que podemos ajudar”, concluiu o responsável do IAM.

SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA JÁ TINHA SIDO ALERTADO

Apesar de José Tavares dizer que não foi informado formalmente da situação da Anima, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, já tinha recebido uma carta a dar conta da frágil situação financeira da associação de protecção animal no início de Dezembro do ano passado. Segundo disse Albano Martins ao PONTO FINAL, a Anima não obteve qualquer resposta à carta. O gabinete do secretário para a Administração e Justiça apenas confirmou ao PONTO FINAL a recepção da carta, não adiantando mais detalhes. José Tavares disse que nessa altura estava de férias e que, por isso, não sabe se a carta foi encaminhada para o IAM.

Na missiva, datada de 7 de Dezembro e que tem André Cheong como destinatário, lê-se que “infelizmente este ano, com o Covid-19, a situação da Anima complicou-se dramaticamente”. As dívidas de 2,3 milhões de patacas são explicadas na carta: “Este ano os casinos cortaram substancialmente os apoios, o Wynn Resort de 1,3 milhões para 100 mil patacas, o Galaxy de 400 mil para 100 mil, o Sands China de 300 mil para 80 mil e a MGM deu-nos este ano 80 mil patacas”.

“Se a Anima não conseguir pagar salários em Dezembro ou as despesas correntes, não terá outra hipótese se não encerrar portas e isso implicará um tremendo esforço para o IAM face à lei de protecção de animais”, alertava a Anima na altura, afirmando ainda que “o IAM não conseguirá fazer esse trabalho aos mesmos custos que a Anima, nem com a mesma dedicação e consideração da comunidade, e isso significa que tudo ficará bem mais complicado para os animais, para as pessoas que lá trabalham, para o IAM e para o Governo”.

Assim, a associação pediu, na altura, ao secretário que “estudasse a melhor solução para todos os animais, claro, sem qualquer tipo de abate, e para todo o pessoal dedicado da Anima”.