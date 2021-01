Serviços de Saúde confirmam vacinação gratuita para trabalhadores não-residentes e estudantes de fora

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Os representantes dos Serviços de Saúde confirmaram ontem em conferência de imprensa que o programa gratuito de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre do ano irá abranger todos os trabalhadores não-residentes e estudantes estrangeiros. De acordo com Lo Iek Long, o novo caso confirmado de Covid-19 não é portador da variante do vírus britânica, sul-africana ou brasileira, e está na fase final da infecção. Apesar de ainda não haver calendário para o início da administração da vacina, os Serviços de Saúde vão lançar um portal com todas as informações sobre as três vacinas adquiridas pelo Governo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, assegurou ontem que as três vacinas adquiridas pelo Governo vão ser gratuitas para todos trabalhadores não-residentes e estudantes estrangeiros que frequentem as aulas nos estabelecimentos de ensino de Macau. A confirmação foi dada ontem em conferência de imprensa pelo representante dos Serviços de Saúde depois de ter sido anunciado em Dezembro do ano passado que a vacina seria gratuita para todos os residentes de Macau.

“Ainda estamos nos trabalhos preparativos e não temos uma data para começar a administração das vacinas. Só podemos dizer que será no terceiro trimestre. O Governo está a analisar o enquadramento legal e vários estudos para ver quem poderá ser vacinado de forma gratuita, e neste momento temos três grupos que podem receber a vacina de forma gratuita: residentes, trabalhadores não-residentes e estudantes que estão em Macau e que não são residentes”, afirmou ontem Lo Iek Long, em conferência de imprensa.

De acordo com o representante dos Serviços de Saúde, a imunidade colectiva da sociedade de Macau só poderá ser alcançada, sem riscos, através de uma vacinação geral da população. “Estes são os três grupos do nosso plano de vacinação gratuito contra a Covid-19, que está relacionado com a prevenção e protecção de infecções de forma a cria uma imunidade colectiva”, frisou o médico.

Questionado sobre a possibilidade de Macau não receber as vacinas até Março, Lo Iek Long garantiu que “os contratos já estão assinados com as farmacêuticas” e que, até ao momento, os trabalhos preparativos estão a “correr bem”. No entanto, o médico assumiu que há sempre uma possibilidade “de força maior” de poder vir a ocorrer atrasos, mas que por enquanto as autoridades acreditam que vão receber as vacinas a tempo.

Sobre a informação avançada pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura que o Governo está em negociações para adquirir seguros para quem seja vacinado contra a Covid-19, Lo Iek Long garantiu que aquisição de seguros não é estratégia para incentivar a vacinação contra a Covid-19. “Nada é 100 por cento seguro e podem aparecer efeitos adversos com a vacina, mas para controlar a situação epidémica, segundo as medidas actuais, para obter a imunidade de grupo, a vacina é a maior eficácia. Estamos a tentar ter uma imunidade colectiva e é difícil dizer que temos esse objectivo [de incentivar a vacinação através da aquisição de seguros]. Cada residente terá a liberdade de escolher tomar ou não a vacina. Não vai ser um seguro que irá determinar isso. Em todo o mundo há muitas pessoas que já tomaram a vacina. Depende de cada residente”, disse Lo Iek Long, revelando que no total o preço da vacina e seguro poderá custar 500 patacas ao Governo.

Já a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, garantiu que a aquisição de seguros nestes casos é uma prática internacional. “Isto não é novidade pois vários países em todo o mundo têm um fundo de seguro de vacina para efeitos adversos. Estamos a fazer de acordo com a referência de outros países e regiões”, indicou Leong Iek Hou.

Ainda sobre as vacinas, Leong Iek Hou anunciou que será lançado um portal na internet para agendamento de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a especialista, nesse portal, os Serviços de Saúde vão disponibilizar toda as informações referentes às três vacinas adquiridas pelo Governo, nomeadamente efeitos secundários, taxa de eficácia ou faixas etárias.

Novo caso confirmado não é portador da variante britânica, sul-africana ou brasileira

Na conferência de imprensa, o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, avançou alguns pormenores sobre o novo caso importado de Covid-19, o primeiro em cerca de sete meses e o 47.º no território desde o início da pandemia. Segundo Lo Iek Long, a paciente de 43 anos está assintomática e não foi infectada por nenhuma das três variantes do vírus identificadas no estrangeiro.

“Fizemos um teste de anticorpos, de IgM e IgG, e os resultados mostraram que a paciente já tinha sido infectada há três semanas. Com a amostra que recolhemos constatámos também que este vírus não pertence à nova variante do Reino Unido, Brasil ou África do Sul. A paciente não apresenta indícios de pneumonia atípica e está a receber tratamento. Segundo a nossa análise achamos que a paciente já está na fase médio-final da infecção”, afirmou Lo Iek Long.

Recorde-se que a doente é uma residente de Macau, de 43 anos, que chegou ao território num voo oriundo de Tóquio.

Em relação ao 26.º plano de fornecimento de máscaras que arranca na próxima quarta-feira, Lo Iek Long disse não há alterações significativas e que foram distribuídas 8,9 milhões de máscaras no 25.º plano e um total de 180 milhões de máscaras desde o início da pandemia.