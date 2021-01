Relatórios sobre talentos nos sectores financeiros e da construção apresentados à comissão de talentos

FOTOGRAFIA: GCS

O Grupo Especializado de Planeamento e Avaliação da Comissão de Desenvolvimento de Talentos ouviu as conclusões de duas equipas de estudo, uma oriunda da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e outra da Universidade da Cidade de Macau, que apresentaram relatórios sobre a Procura de Talentos no Sector Financeiro de Macau 2020-2022 e o do Estudo sobre a Procura de Talentos no Sector da Construção de Macau 2020-2022, respectivamente.

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos explica que o Estudo sobre a Procura de Talentos no Sector Financeiro de Macau 2020-2022 prevê que nos próximos três a seis anos haja um ligeiro aumento da procura de talentos nos sectores bancário e de seguros.

Segundo o comunicado da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, um dos presentes referiu que, para o desenvolvimento do sector financeiro de Macau, deve-se atentar não só nas finanças modernas, como nas finanças digitais. Outro participante indicou que a digitalização dos serviços prestados pelas entidades financeiras condiciona a procura de quadros qualificados e, concordando com as conclusões do estudo realizado, acrescentou que este permite facultar dados fundamentados mais científicos e ponderados ao Governo.

Quanto à apresentação do relatório do Estudo sobre a Procura de Talentos no Sector da Construção de Macau 2020-2022, foi destacado que os postos de operador técnico nas áreas da construção civil e obras públicas serão os mais procurados nos próximos três a seis anos. Este relatório propõe que, sempre que haja escassez de quadros qualificados, se recorra a trabalhadores locais. Este relatório diz ainda que o Governo deve, em colaboração com o sector da construção, apoiar a ascensão profissional dos trabalhadores especializados e experientes, e permitir-lhes a orientação e acompanhamento de estagiários.

O relatório sobre a construção civil sugere ainda que as instituições de ensino superior integrem estágios no seu sistema de créditos e desafiem as empresas a proporcionarem mais vagas para estágios, de modo a permitirem aos estudantes de ensino superior na área da construção um antecipado conhecimento do ambiente profissional do sector.