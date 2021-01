Porteiro acusado de agredir sexualmente mulher e adolescente na zona norte

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO/ARQUIVO

Um porteiro de um complexo residencial da zona norte da cidade terá agredido sexualmente uma mulher, com cerca de 20 anos de idade, e ainda uma adolescente de 15 anos enquanto esta passeava com a mãe. O suspeito conseguiu fugir mas acabou por ser detido pelas autoridades.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 22 de Janeiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu duas denúncias relativas a casos de agressão sexual, foi ontem revelado em conferência de imprensa.

A primeira vítima denunciante foi uma mulher com cerca de 20 anos de idade, residente de Macau, que alegou ter sido agredida sexualmente por um homem que passava por ela. Segundo a mesma, o homem, enquanto passava por ela na Rua Marginal do Canal das Hortas, pelas 19h50, tocou-lhe nas partes íntimas. A vitima, depois do sucedido, contou que tentou perseguir o homem, que se pôs em fuga. Contudo, a vítima conseguiu tirar uma fotografia às suas costas, que foi posteriormente revelada à policia para auxiliar na identificação do agressor.

A segunda vítima denunciante, de apenas 15 anos, alega que, no mesmo dia do outro caso mas cerca de 10 minutos antes, na Rua dos Currais, foi também agredida sexualmente por um homem enquanto passeava com a mãe. Disse às autoridades que na altura não alertou a mãe por ter medo, e que só o revelou um pouco mais tarde quando o indivíduo já tinha desaparecido de vista.

A mãe, por seu turno, dirigiu-se logo à esquadra da policia para denunciar o sucedido. Os agentes da PSP conseguiram localizar o itinerário do agressor, acabando por o deter numa zona de lazer da Ilha Verde. O suspeito foi identificado através do vestuário, apesar de o ter trocado entre as duas ocorrências, referiu o porta-voz das autoridades.

A polícia relatou então que o suspeito é um homem de 52 anos, casado, chinês do continente, que trabalhava como porteiro num edifício residencial. Quando interrogado pela polícia, o homem insistiu que os actos cometidos teriam sido ambos sem intenção. Foi acusado do crime de Importunação Sexual e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Discordância na educação dos filhos origina agressões

Uma mulher fez denúncia à polícia alegando que o seu marido a teria agredido e também ao filho de 10 anos. O caso ocorreu no dia 17 de Janeiro enquanto a mulher, com cerca de 40 anos, auxiliava a filha, de cinco anos, a fazer os trabalhos de casa. A mãe alega que, como a filha não se concentrava nos estudos, começou a ralhar com ela. O marido, que se encontrava numa outra assoalhada da mesma casa, ao ouvir os berros, decidiu puxar a mulher para fora do quarto e agrediu-a com um murro, empurrando-a ainda contra um armário.

Em declarações às autoridades, a mulher disse que o marido tinha comportamentos violentos com ela e com o filho, de 10 anos, na maioria das vezes devido à divergência de opiniões relativamente à educação dos filhos. A vítima foi acompanhada no hospital e apresentou marcas de agressões físicas, como ferimentos no braço e nos dedos. O filho de 10 anos, por sua vez, apresentou marcas na cara.

O marido, de 45 anos, foi detido pelas autoridades e negou as acusações, dizendo que puxou a mulher para fora do quarto porque estava a ser demasiado severa com a filha. Admitiu apenas que por vezes batia no filho quando este o desobedecia.