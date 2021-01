Poderes de autoridade no novo regime jurídico contra incêndios levanta dúvidas entre deputados

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, para discutir o novo regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos. Os membros da comissão levantaram dúvidas sobre a incompatibilidades na fiscalização de edifícios por parte de empresas que tenham instalado os próprios sistemas de segurança contra incêndios. Os deputados questionaram também o Governo sobre a necessidade de um mandato judicial para o acesso a escritórios de advogados ou consultórios médicos na obtenção de documentos relacionados com segurança contra incêndios.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, afirmou ontem que o Governo vai “melhorar a redacção ao nível técnico” de uma série de artigos na proposta de lei em discussão na especialidade intitulada “Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos”. A garantia foi dada pelo deputado após uma reunião de duas horas e meia com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, onde foram discutidos seis artigos da proposta de lei. De acordo com Chan Chak Mo, a discussão focou-se nos artigos 30.° e 32.° e levantou algumas dúvidas entre os membros da comissão.

“O técnico, construtor, empreiteiro responsável pela elaboração de projectos de especialidade de segurança contra incêndios e pela correspondente obra ou respectiva fiscalização está impedido, após a autorização de utilização do edifício, de exercer funções de verificação desses sistemas”, começou por dizer Chan Chak Mo, em referência ao artigo 30.°, referente a incompatibilidades, frisando depois tratar-se de uma regra para “evitar a situação de aquele que instala é aquele que verifica”.

O deputado adiantou também que o Governo pretende evitar eventuais “conflitos de interesses” e que vai rever este artigo. “Aquele que faz a obra normalmente consegue um prazo de garantia. Se no prazo de garantia for uma terceira entidade a proceder à verificação, parece que vai emitir o relatório para apontar que existem falham nesta situação. O Governo disse que vai repensar esta regra. Um construtor instalou todo um sistema de segurança contra incêndios num edifício. Se a entidade de primeira mão instalou erradamente o sistema, então será quem vier a seguir que irá assumir todas as responsabilidades, o que coloca ainda mais em perigo a segurança contra incêndios, e por isso o Governo disse que vai reponderar nas soluções para tratar melhor esse prazo de garantia e a regra de incompatibilidade na proposta lei”, referiu Chan Chak Mo.

De acordo com o presidente da comissão, a proposta de lei prevê que, “desde que a sociedade comercial ou o empresário reúna os requisitos e estejam qualificados para tal, podem ser contratados para exercer funções de verificação, reparação e manutenção do sistema”. Segundo Chan Chak Mo, a comissão sugeriu ao Governo “deixar o proprietário procurar uma terceira entidade para evitar conflito de interesses”, uma vez que esta poderá “assumir uma posição neutra para redigir o relatório ou fazer um balanço” e evitar situações em que a própria entidade que instalou o sistema possa “cobrar muito mais caro” pela própria fiscalização. “A ideia dessa regra de incompatibilidade é válida, mas quanto às regras de execução da aplicação parece que existem problemas”, vincou Chan Chak Mo.

Outra questão muito discutida entre os membros da comissão e o secretário para a Segurança foi o 32.° artigo, relativo aos “Poderes de Autoridade”, que prevê o acesso a qualquer edifício, “sem necessidade de mandado judicial nem notificação prévia”, de funcionários da DSSOPT e do Corpo de Bombeiros com o intuito de recolha de documentos relacionado com a segurança contra incêndios ou a remoção de objectos, materiais, resíduos para a evacuação. Os deputados questionaram o Governo sobre as excepções contidas na proposta de lei para esta situação, nomeadamente residências, escritório de advogados e consultório médico.

“A proposta de lei consagra situações excepcionais para os escritórios de advogados ou consultórios médicos, sendo que, neste caso, há que obter um mandato judicial para que a autoridade possa entrar. Está em causa a segurança contra incêndios. Porque é que as outras situações não são colocadas em situação especial?”, afirmou Chan Chak Mo, revelando que um deputado questionou o Governo sobre o facto de os escritórios de arquitectura e engenharia não serem abrangidos pelo regime em discussão na especialidade. “Os consultórios médicos e os escritórios de advogados contêm registos e documentos relacionados com os clientes. Estes documentos são salvaguardados por envolver segredo profissional, mas um deputado quis saber se os escritórios dos arquitectos e dos engenheiros serão salvaguardados. Porque é que só apenas estes dois estabelecimentos estão incluídos numa situação especial? O Governo disse que vai reponderar uma solução definida na proposta de lei”.