Macau e Zhuhai vão criar mecanismo para combater anúncios ilegais de imóveis no continente

FOTOGRAFIA: DSE

Os Governos de Macau e Zhuhai irão, com base na cooperação existente, criar um mecanismo de prevenção e controlo conjunto para reforçar a fiscalização e colaboração, interligação de informação e sensibilização da lei entre as duas partes, de forma a combaterem os núncios ilegais sobre imóveis situados no interior da China e a salvaguardarem os direitos e interesses dos residentes de Macau no que toca à aquisição de imóveis, indica uma nota divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Economia e pelo Conselho de Consumidores.

Os responsáveis do Governo de Macau, entre os quais o secretário para a Economia e Finanças, reuniram-se com os serviços competentes de Zhuhai. Segundo a nota oficial, no encontro as duas partes relataram os trabalhos de combate aos anúncios ilegais sobre imóveis situados no interior da China e de protecção dos direitos e interesses dos residentes de Macau, bem como planearam os trabalhos prioritários da próxima fase.

As duas partes já têm em vigor um mecanismo de verificação das informações das “cinco licenças” de imóveis, com vista a confirmar a veracidade dessas licenças. As “cinco licenças” são: “Autorização de planeamento de terrenos para construção”, “Autorização de planeamento de obras de construção”, “Autorização para execução de obras de construção”, “Licença de uso de terrenos do Estado/Título da propriedade de imóvel” e “Licença de pré-venda de habitações comercializáveis”.

Foi agora criada, na página electrónica do Conselho de Consumidores, uma zona de “Informações sobre a aquisição de imóveis sitos no interior da China”, que integra todas as informações relacionadas com a aquisição de imóveis no Interior da China. Neste site, está também disponível uma ligação à plataforma de transacções de imóveis da cidade de Zhuhai, onde os consumidores podem consultar os números das “cinco licenças” e outras informações como o fim de uso de imóveis.

Por outro lado, as autoridades de Zhuhai já instauraram processos sancionatórios para casos suspeitos de divulgação de anúncios publicitários de edifícios ilegais, bem como criaram um mecanismo de verificação dos certificados de edifícios, indica o comunicado, acrescentando que as autoridades de Macau vão desenvolver acções de reordenamento destinadas especificamente à publicidade de imóveis no sentido de reforçar as acções de sensibilização e de formação jurídica junto de empresários de publicidade, empresas imobiliárias e instituições de mediação imobiliária, exigindo os operadores do sector a cumprir rigorosamente as leis e os regulamentos nacionais e estrangeiros.