Leong Sun Iok quer saber como é que o Governo vai proteger a “tigela de arroz” dos trabalhadores de jogo

O deputado enviou uma interpelação escrita ao Governo em que pergunta como é que serão salvaguardados os postos de trabalho dos trabalhadores do sector do jogo. Leong Sun Iok perguntou como é que as autoridades podem dar apoio aos trabalhadores de jogo que estão em regime de licença sem vencimento.

Numa interpelação escrita remetida ontem ao Governo, Leong Sun Iok começa por recordar que a retoma dos vistos individuais para os visitantes do interior da China fez com que houvesse um aumento gradual no número de visitantes a partir de Setembro, o que resultou num aumento mensal de 16% nas receitas de jogo de Dezembro. O deputado alerta que, devido à recente evolução da pandemia e ao facto de algumas cidades do interior da China estarem a pedir aos seus residentes para não saírem durante o Ano Novo Chinês, pode haver uma diminuição no número de visitantes em Macau.

“A indústria do jogo em Macau foi duramente atingida pela epidemia e pelas políticas de vistos do continente, com as seis operadoras de jogo e as salas de jogo VIP a serem também atingidas, estando algumas até encerradas”, lembra Leong Sun Iok.

O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) recorda que a maioria dos desempregados provocados pela pandemia trabalhavam no sector do jogo. Há ainda alguns funcionários do sector que estão em regime de licença sem vencimento, um regime que tem sido implementado pelas seis concessionárias.

Por isso, o deputado frisa a importância da aposta na diversificação da economia. “A estrutura económica de Macau é obviamente homogénea, tornando a economia local propensa a uma elevada volatilidade e a uma relativamente baixa resiliência ao risco”, afirma, dando o exemplo da economia de Hong Kong, cujo PIB, mesmo com a pandemia, cresceu 3% no terceiro trimestre do ano passado.

“Devido à queda drástica do número de visitantes a Macau, as indústrias do jogo e turismo quase pararam, e a economia em geral foi gravemente afectada. Por conseguinte, vários sectores da comunidade concordam que o Governo deve envidar mais esforços na promoção de uma diversificação apropriada das indústrias no futuro”, indica Leong Sun Iok.

Nesse sentido, o deputado questiona: “Que medidas tem o Governo da RAEM para fazer face à situação? E como é que fará uso da abertura do concurso público para as novas licenças de jogo [em 2022] para consolidar o desenvolvimento da indústria do jogo?”. “Além disso, que planos de desenvolvimento específicos existem para promover a diversificação da indústria, a diversificação do negócio das apostas, a diversificação do mercado de visitantes, etc.?”, acrescenta Leong Sun Iok.

“Como irá o Governo da RAEM, através das suas políticas e medidas, preservar as ‘tigelas de arroz’ dos seus empregados, por um lado, e criar mais oportunidades de emprego para os residentes locais, por outro?”, interroga o parlamentar, questionando também como é que o Executivo vai apoiar os trabalhadores do sector que se encontram em regime de licença sem vencimento.