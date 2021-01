Turismo em suspenso à espera dos desenvolvimentos da pandemia

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Governo planeou o orçamento para este ano tendo por base uma estimativa de que, em 2021, 14 milhões de pessoas visitariam Macau. Porém, devido aos desenvolvimentos recentes da pandemia, a conta pode não bater certo. “É muito precipitado dizer qual é a previsão para este ano”, indicou Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, citada pela Rádio Macau.

A directora dos Serviços de Turismo alertou para a instabilidade pandémica, nomeadamente quanto aos surtos que ocorreram na China: “Pensámos que a situação iria melhorar, mas agora parece que vai noutro sentido, e temos que tomar acções conforme a situação. Mesmo com acções de promoção na China, temos de ver até Março, antes de podermos recomeçar acções de promoção ‘offline’ no interior da China”.

Recorde-se que, segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgados há uma semana, Macau registou no ano passado 5,8 milhões de visitantes, o que reflecte uma descida de 85% face aos 39,4 milhões de 2019.

Também em relação ao período do Ano Novo Chinês, Helena de Senna Fernandes não quis antever número de visitantes e taxa de ocupação hoteleira. Segundo a Rádio Macau, a responsável da DST disse apenas que seria positivo se os números fossem semelhantes aos do Natal. Entre 23 e 27 de Dezembro, Macau recebeu uma média diária acima dos 24 mil visitantes e os hotéis registaram uma taxa de ocupação a rondar os 70%.

Na mesma ocasião, Helena de Senna Fernandes referiu que o Governo não tem condições para apoiar todos os pedidos de pessoas que precisam de viajar de e para Macau. “É muito difícil dizer que o Governo tem de apoiar todo o tipo de situações, porque de facto não há possibilidade de o Governo estar a fazer tudo para toda a gente. Estamos sempre a equacionar e temos de fazer a comparação sobre diferentes cenários. Neste momento, a primeira responsabilidade é continuar a manter a situação dentro da cidade, muito segura”, referiu a responsável pelos Serviços de Turismo, citada pela emissora.

A governante disse ainda que, sempre que voos comerciais chegam de locais de alto risco, o Executivo deve garantir a segurança da população local e preparar acções de prevenção. A responsável colocou de lado a hipótese de ser criado um corredor especial entre Macau e Hong Kong durante o Verão.

MEDALHAS ATRIBUÍDAS: LIONEL LEONG HONRADO E LEI CHIN ION ORGULHOSO

A cerimónia de entrega das medalhas e títulos honoríficos da RAEM realizou-se na passada sexta-feira. Este ano, o Governo atribuiu a Medalha de Honra do Grande Lótus ao antigo Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a Medalha do Lótus de Ouro ao antigo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. À Rádio Macau, o antigo secretário e actual líder da Comissão do Fórum Boao de Desenvolvimento de Macau na Grande Baía disse ser uma honra receber a distinção.

“É uma honra, e, ao mesmo tempo, um novo dever. Tenho de estar à altura, continuar a aprender e retribuir. Estou certo que quando o país me chamar, quando Macau me chamar, quando houver algo que possa fazer para servir a economia e o país, darei o meu melhor”, disse à emissora.

Sobre os trabalhos do Governo, Lionel Leong comentou: “estamos a viver tempos impensáveis – ninguém consegue prever o que vai acontecer amanhã. Mas estou certo de que com a nossa capacidade, esforço, o ambiente de harmonia e com todos a trabalhar de mãos dadas, quando surgir uma oportunidade, Macau vai estar pronto”.

Lei Chin Ion foi um dos 34 medalhados. O director dos Serviços de Saúde recebeu a medalha de mérito altruístico e, na cerimónia, disse estar orgulhoso da equipa que lidera. “Independentemente de estarmos na linha da frente ou não, trabalhámos arduamente e de forma diligente contra esta pandemia. E estamos orgulhosos disso”, referiu, citado pela Rádio Macau.

