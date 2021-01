Sulu Sou pede medidas para um sistema de ensino público mais “equitativo” entre alunos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau defendeu alterações no sistema de ensino que promovam um tratamento mais equitativo entre alunos. Apesar de elogiar os 15 anos de escolaridade gratuita em Macau, o deputado pró-democracia pediu pormenores sobre o planeamento da rede educativa no território a longo prazo e que medidas serão implementadas para apoiar estudantes desfavorecidos.

O deputado Sulu Sou pediu pormenores ao Governo sobre o planeamento da rede educativa de Macau a longo prazo e que medidas serão implementadas no sentido de promover um sistema de ensino público mais equitativo entre alunos. Através de uma interpelação escrita enviada hoje ao Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau quis saber também sobre os planos da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para a redução do número de alunos por turma e como serão atribuídos mais recursos de modo a “integrar e educar estudantes de educação especial”.

No documento enviado hoje, Sulu Sou assinalou que a DSEJ “tem afirmado que o ensino de turmas pequenas poderá ser implementado desde que a dimensão das turmas se mantenha nos 25 a 35 alunos”, e que a essência de um ensino com turmas pequenas “não reside na redução contínua da dimensão das turmas, mas na melhoria e ajustamento dos métodos de ensino”. Nesse sentido, o deputado questionou se a redução de turmas “deve ainda ser incluída como uma prioridade para o desenvolvimento futuro da equidade educativa, reduzindo ao máximo o tamanho das turmas e dando aos professores mais espaço para melhorar as suas capacidades de ensino, interacção na sala de aula e eficácia do aconselhamento individualizado?”.

No entender do vice-presidente da Associação Novo Macau, os estudantes já “usufruem, teoricamente, do mesmo direito à educação e aos recursos da educação pública”, mas o Governo “deve continuar a melhorar a qualidade do ensino das pequenas turmas, formular um planeamento a longo prazo do uso do solo na educação, e adoptar políticas inclinadas apropriadas para apoiar estudantes e escolas desfavorecidas”.

Para Sulu Sou, o planeamento da rede educativa de Macau a longo prazo tem de ser divulgado pelo Governo. “Quando será formulado o planeamento a longo prazo do uso de terrenos para fins educativos de Macau, especialmente a concretização rápida do planeamento e construção de instalações escolares na antiga pista de corridas de cães e nas zonas dos novos aterros?”, questionou o deputado.

Na última questão dirigida ao Executivo, Sulu Sou frisou que “igualdade não é a mesma coisa que equidade”, e que o sistema de ensino de Macau necessita de medidas para ajudar os alunos com baixo desempenho académico.

“Nos últimos 15 anos, a escolaridade gratuita permitiu a Macau alcançar o essencial do objectivo de uma educação universal e igualitária, mas a igualdade não é a mesma coisa que equidade. Em particular, face às diferenças individuais dos estudantes, qualificações dos professores e diferenças inter-escolares, para além da igualdade de tratamento, há necessidade de prestar mais atenção à equidade das diferenças. Posso perguntar ao Governo como vai atribuir mais recursos de modo a integrar e educar estudantes de educação especial e, ao mesmo tempo, reforçar o apoio às escolas com recursos mais fracos através de políticas adequadas para o efeito, bem como o elo ‘correctivo’ para estudantes com baixo desempenho académico?”, concluiu o deputado.