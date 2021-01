Presidenciais: Macau regista o triplo dos votos de 2016, com Marcelo em vantagem

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Em Macau, aproximadamente 1.500 cidadãos portugueses votaram para eleger o Presidente da República. O número representa o triplo daqueles que votaram nas presidenciais de 2016. Os resultados finais de Macau só serão conhecidos na quarta-feira, mas já se sabe que Marcelo Rebelo de Sousa está em vantagem. Na noite de ontem foram divulgados os resultados da mesa 1, que dão larga vantagem ao actual Presidente da República.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foram perto de 1.500 pessoas aquelas que durante o fim-de-semana se dirigiram ao Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong para votarem nas presidenciais portuguesas. Isto significa que em Macau houve o triplo dos votos em comparação com as últimas presidenciais, em 2016. Na noite de ontem, o Consulado divulgou os resultados da mesa de voto 1 que dão uma vantagem larga a Marcelo Rebelo de Sousa. Há agora que esperar pelos votos da mesa 2.

De acordo com o edital afixado no Consulado e partilhado no Facebook pela TDM Canal Macau, o Presidente da República em funções garantiu 506 dos 774 votos registados na mesa 1, o que representa 65,3% dos votos. No segundo posto está, para já, Ana Gomes, que tem 91 votos. Em terceiro surge o candidato André Ventura, com 61 votos. Tiago Mayan Gonçalves surge em terceiro lugar, com 37 votos. Marisa Matias reúne a preferência de 27 eleitores de Macau. João Ferreira tem 17 votos e Vitorino Silva 14. Os resultados finais só serão conhecidos na quarta-feira, quando ficarem a ser conhecidos os votos da mesa 2 e dos eleitores portugueses na Coreia do Sul.

Após o fecho das urnas, Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, comentou o aumento exponencial no número de votantes. O embaixador começou por dizer que um dos factores que motivou mais cidadãos portugueses a votar teve a ver com a pandemia: “A situação da pandemia faz com que as pessoas precisem de estar mais próximas do país, e votar é uma maneira de estar mais próximo do país e de estar próximo da família que está lá”.

Por outro lado, o salto no número de recenseados, em comparação com as eleições de 2016, também pode ser uma explicação para o elevado número de votantes este ano. Há cinco anos, estavam inscritos nos cadernos eleitorais de Macau 16 mil cidadãos portugueses. Este ano, o número é superior a 70 mil, mais do que o quádruplo. E “a tendência será para aumentar”, referiu Paulo Cunha Alves.

Para além disso, o cônsul-geral referiu ainda que “a comunidade portuguesa em Macau está bem informada do ponto de vista político” e “conhece a realidade portuguesa”, e que, por isso, “tem um interesse particular em participar”. Paulo Cunha Alves assinalou que muitos dos cidadãos portugueses que este ano exerceram o seu direito de voto fizeram-no pela primeira vez.

Sobre as filas para votar que durante a tarde de ontem se verificaram no Consulado, Paulo Cunha Alves respondeu que “se as pessoas tivessem dividido a sua presença aqui desde as 8 da manhã até às 19h, não havia necessidade de ficarem na fila à espera”. “Eu acho que as pessoas até se sentiram bem por estarem inseridas numa fila, por estarem a contribuir para a causa da democracia”, comentou.

Após verificar a alta afluência nestas eleições, Paulo Cunha Alves indicou que o Consulado vai ponderar acrescentar mesas de voto para os próximos escrutínios. As mesas de voto são constituídas por voluntários disponibilizados por associações locais.

Os resultados finais em Macau só serão conhecidos a meio da semana, possivelmente durante quarta-feira. Isto porque às duas mesas de voto de Macau se vão juntar os votos dos portugueses recenseados em Seul. Os votos vindos da Coreia do Sul só serão enviados hoje para Macau, sendo estes adicionados à mesa 2. Isto faz com que os resultados globais de Macau só sejam conhecidos a meio da semana.