Ministério Público alerta para aumento de burlas com “notas de treino”

As burlas com “notas de treino” têm vindo a aumentar, de acordo com um comunicado do Ministério Público, que detalha que, desde o início de Dezembro de 2020 até meados de Janeiro de 2021, foram abertos mais de 40 inquéritos relativos a este crime.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Desde o início de Dezembro do ano passado até meados de Janeiro deste ano, foi verificado um número considerável de burlas com notas que são utilizadas para treino manual de contagem de dinheiro, ou seja, as “notas de treino”. Durante esse período, o Ministério Público (MP) abriu mais de 40 inquéritos relativos ao crime de burla com “notas de treino”.

As “notas de treino” usadas pela indústria dos casinos são muito comuns no território e são facilmente usadas para se fazerem passar por verdadeiras, em casos de burla, algumas das quais envolvendo valores consideravelmente elevados. Essas infracções resultam em penas de prisão.

De acordo com o MP, o cenário mais frequente envolve a promessa de prestação de serviço de troca de dinheiro. Os suspeitos sugerem aos ofendidos a possibilidade de prestação de serviço de troca de dinheiro com melhores taxas de câmbio, porém, exigindo a transferência antecipada do montante a ser trocado, através da internet, para as contas bancárias do interior da China indicadas pelos arguidos. Após o dinheiro ser transferido, os criminosos efectuam de imediato uma entrega dos maços com notas verdadeiras apenas na superfície, sendo que o resto tem a impressão de “notas de treino”.

Segundo explica o MP, as burlas são descobertas na altura da contagem das notas, normalmente no próprio local. Mesmo que os arguidos sejam entregues às autoridades, os valores transferidos raramente são recuperados.

Os valores das burlas referentes aos inquéritos recebidos pelo MP variam entre as dezenas de milhares e centenas de milhares de patacas. Em causa estão os crimes de burla, burla de valor elevado e de burla de valor consideravelmente elevado, previstos e punidos nos termos do artigo 211.º do Código Penal, podendo ser punidos os respectivos autores com penas de prisão até dez anos.

Os dados do MP revelam que em 17 dos inquéritos relativos a este tipo de crime os montantes envolvidos são elevados e os arguidos não são residentes locais. Em alguns casos, os autores ainda se encontram em fuga. No caso de 18 arguidos, foi aplicada pelo Juízo de Instrução Criminal a medida de coacção de prisão preventiva, para assegurar a eficácia do processo e prevenir a hipótese de fuga do território ou mesmo da continuação da prática de crimes desta natureza.

O MP aconselha a que, em caso de necessidade de troca de dinheiro, se efectuem as trocas de câmbio por meios regulares, tais como através de bancos ou de instituições de câmbio autorizadas, evitando trocas privadas com desconhecidos. Além disso, o MP aproveita para apelar que, caso os cidadãos notem quaisquer actividades criminosas, denunciem junto das autoridades, “para que sejam combatidas com o esforço conjunto, salvaguardando a estabilidade social de Macau”.