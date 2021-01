Executivo estuda aquisição de seguro para que for vacinado contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

As autoridades pretendem adquirir um seguro para todos os residentes que sejam vacinados contra a Covid-19, revelou Ao Ieong U, adiantando que o Governo iniciou negociações com o sector dos seguros e que aguarda por “uma proposta adequada” antes da divulgação de mais detalhes. Em relação ao 47.º caso positivo, os representantes dos Serviços de Saúde garantiram na sexta-feira que há oito “pessoas de contacto próximo” em observação.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, revelou, na sexta-feira passada, que o Governo equaciona a aquisição de um seguro para quem for vacinado contra o novo tipo de coronavírus e que já decorrem negociações com empresas do sector. Em declarações à margem de um evento público, Ao Ieong U assinalou também que as acções especiais de controlo sanitário no regresso de vários residentes de Macau que se encontravam no estrangeiro decorreram de “forma suave”, apesar de ter sido detectado um caso importado entre os passageiros de um voo proveniente de Tóquio.

“Tendo em conta que a Air Macau ia transportar de regresso ao território os residentes de Macau que estavam no estrangeiro, vários serviços governamentais elaboraram diversos planos e toda a operação decorreu de forma suave”, afirmou Ao Ieong U, frisando que, caso ainda haja residentes de Macau no estrangeiro que pretendam regressar ao território, “devem cumprir com todas as medidas de protecção durante a viagem, dado que têm de passar por diferentes países”.

Questionada sobre a data prevista para a administração da vacina contra a Covid-19, Ao Ieong U adiantou apenas que o Governo está em negociações com empresas do sector dos seguros para a aquisição de um seguro para os residentes de Macau que vão receber a vacina. “O Governo da RAEM está a estudar a aquisição de um seguro para as pessoas que irão receber a vacina e as despesas ficarão a cargo do Governo, tendo já negociado com o sector dos seguros, e quando houver uma proposta adequada será divulgada à sociedade”, referiu Ao Ieong U.

Em relação à suspensão da entrega do Edifício do Instituto de Enfermagem do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas ao Instituto de Enfermagem Kiang Wu, Ao Ieong U disse apenas que o Executivo espera “aproveitar ao máximo essas instalações para alcançar maior eficácia”.

“Face a esta epidemia, todos tomaram consciência da importância do pessoal de saúde para a sociedade de Macau, por isso, o Governo espera aproveitar ao máximo essas instalações para alcançar maior eficácia, no sentido de formar mais pessoal na área”, concluiu Ao Ieong U.

Serviços de Saúde têm oito pessoas de contacto próximo em observação

Também na sexta-feira, o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januária, Alvis Lo Iek Long, revelou, em conferência de imprensa, que uma mulher de 43 anos iniciou tratamento após ter acusado positivo para a Covid-19 num teste de ácido nucleico realizado a todos os passageiros de dois voos comerciais provenientes de Tóquio. “Após a chegada a Macau, todos os passageiros foram submetidos, no aeroporto, à colheita imediata de amostras e ao teste rápido de ácido nucleico, tendo sido detectado num indivíduo, um resultado positivo do teste rápido de ácido nucleico, e em circuito de gestão fechado, foi enviado para o Centro Hospitalar Conde de S. Januário”, afirmou Lo Iek Long.

Para além da residente de 43 anos, as autoridades sinalizaram oito pessoas de contacto próximo de acordo com a ordem dos assentos dos voos. “O Centro de Coordenação determinou de imediato que oito indivíduos com contacto próximo do caso fossem enviados para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, tendo os restantes 100 passageiros sido enviados para observação médica no hotel designado por 21 dias”, disse Lo Iek Long, recordando que os passageiros em observação médica no hotel designado serão submetidos a três testes de ácido nucleico efectuado no 5.º dia, 12.º dia e ao 20.º dia.

Paciente assintomática

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença, Leong Iek Hou, o 47.º caso confirmado de Covid-19 em Macau não apresentou sintomas no regresso ao território. A paciente é uma residente de Macau, de 43 anos, que trabalha numa empresa de consultoria. Entre 22 de Novembro e 23 de Dezembro do ano passado esteve no Reino Unido, antes de embarcar num voo com destino ao Dubai e, mais tarde, Tóquio e Macau.

“Durante a quarentena no aeroporto de Macau, foram recolhidas amostras de zaragatoa nasofaríngea para dois testes rápidos e um teste de rotina de amostra única, os resultados foram positivos para o novo tipo de coronavírus. Foi confirmado como o 47.º caso de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus em Macau, como caso importado. A doente diz que não ter tido nenhum desconforto até ao momento, o estado de saúde da doente é considerado normal”, afirmou Leong Iek Hou.