Consultora diz que introdução de moeda digital chinesa nos casinos iria beneficiar jogo de massas

A adopção do yuan digital em Macau para a transacção de fichas de jogo poderia, a longo prazo, beneficiar o jogo de massas e de massas ‘premium’, uma vez que os processos de transferência de dinheiro transfronteiriço para consumidores chineses do continente seriam mais fáceis, indicou a consultora Sanford C. Bernstein através de um relatório citado pelo portal GGRAsia.

“O yuan digital permitiria um maior escrutínio e controlo [por parte do Governo chinês] sobre os fluxos de dinheiro”, escreveram os analistas de Sanford Bernstein, Vitaly Umansky e Tianjiao Yu, no seu relatório, acrescentando que a medida também iria permitir transferências de dinheiro mais fáceis e iria eliminar a necessidade de utilizar intermediários, como ‘junkets’ ou casas de penhores, como forma de fazer as transacções, indicou a consultora.

A “internacionalização” da moeda chinesa “poderia aumentar muito a probabilidade” de esta se tornar a “moeda padrão em Macau”, indicaram os autores do relatório, ressalvando que “fazer uma revolução digital no comércio de Macau seria, no entanto, “um longo processo”.

Recorde-se que, no início de Dezembro, a Bloomberg escreveu que vários operadores de casinos de Macau disseram ter sido abordados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) “nos últimos meses” para discutir a viabilidade da utilização do yuan digital na compra de fichas de jogo. A agência adiantou que muitos ‘junkets’ ponderam deslocar os seus recursos para outros mercados caso seja implementada a utilização do e-yuan na compra de fichas nos casinos.

A notícia foi prontamente desmentida pela DICJ que garantiu que não houve qualquer tipo de abordagem junto das seis operadoras de jogo para a utilização de moeda digital chinesa nos casinos de Macau.

A.V.