Autoridades de Zhuhai detectam caso positivo após 14 dias de quarentena

FOTOGRAFIA: EPA

As autoridades de saúde de Zhuhai anunciaram ontem a detecção de um caso de infecção assintomática num cidadão que regressou recentemente da Ucrânia. De acordo com comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus de Macau, as autoridades de saúde da região vizinha detectaram um caso positivo de Covid-19 num cidadão que cumpria o período de autogestão de saúde no domicílio após 14 dias de quarentena em Cantão.

“Os especialistas provinciais e municipais determinaram que se tratava de infecção assintomática importada (recaída). Os departamentos relevantes da cidade de Zhuhai implementaram imediatamente uma desinfecção abrangente da residência e dos locais de actividade do paciente, bem como exigiram a gestão da saúde das pessoas em contacto próximo com o caso. Ao mesmo tempo, foram recolhidas as amostras de contactos próximos e do ambiente para testes de ácido nucleico de novo tipo de coronavírus, sendo que os resultados do teste foram todos negativos”, pode ler-se no referido comunicado.

Segundo as indicações das autoridades de saúde de Zhuhai, “as infecções assintomáticas do fenómeno de recaída são menos infeciosas” e que nenhum dos contactos próximos do paciente visitou Macau recentemente. No entanto, o Centro de Coordenação e Contingência do Novo Tipo de Coronavírus apelou a todos os residentes que “tenham estado no distrito de Doumen, da cidade de Zhuhai, de 16 a 23 de Janeiro e que apresentem sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar ou falta de paladar e olfacto, entre outras indisposições, a ir imediatamente ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário para consulta médica”.

Perante este novo caso em Zhuhai, as autoridades de Saúde de Macau asseguraram que vão continuar a “monitorizar de perto a situação e se for necessário anunciará outras medidas”. Na sexta-feira, os representantes dos Serviços de Saúde asseguraram que o aparecimento de novos casos confirmados “não vai afectar a circulação de pessoas entre o Interior da China” e que não será interrompida a circulação de pessoas por não irá “afectar a política de passagem fronteiriça”.