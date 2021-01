Wong Kit Cheng pede que seja alargado o âmbito dos destinatários prioritários da vacina contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na primeira reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) em 2021, Wong Kit Cheng utilizou a sua intervenção antes da ordem do dia para sugerir ao Governo que alargue o âmbito dos destinatários prioritários da vacina contra o coronavírus. O Executivo já indicou que as primeiras doses da vacina a chegarem a Macau serão para médicos, enfermeiros e bombeiros, por exemplo. A deputada propõe que, numa segunda fase, a vacina seja administrada a jornalistas, assistentes sociais, cuidadores de lares e funcionários públicos da linha da frente.

No início de Dezembro, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, indicou que as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 teriam como destinatários os profissionais da linha da frente, como médicos, enfermeiros e bombeiros. Na altura, a secretária disse mesmo que as vacinas deveriam chegar a Macau até ao final do ano passado. Até agora, não há novidades sobre quando chegarão as primeiras doses da vacina. Ontem, a deputada Wong Kit Cheng pediu ao Governo que pense num alargamento do âmbito dos destinatários prioritários.

Na sua intervenção, a deputada começou por constatar que “Macau é uma cidade pequena com altíssima densidade demográfica” e também uma “cidade turística internacional”, onde é “difícil evitar e proibir, a longo prazo, a entrada, a saída e a circulação de pessoas”. Isto faz com que a vacinação seja “uma das formas mais eficazes para prevenção da epidemia”. “A criação de um plano de vacinação com elevada taxa de cobertura contribuirá bastante para a salvaguarda da vida e saúde da população e para a retoma das actividades económicas”, afirmou Wong Kit Cheng.

Nesse sentido, a parlamentar diz que “o Governo deve fazer bem os trabalhos de divulgação sobre a vacinação e respectivos preparativos, por forma a reforçar os conhecimentos e a confiança da população nas vacinas e a taxa de vacinação”.

Wong Kit Cheng deixou algumas sugestões ao Governo. O primeiro dos quais é que conclua “rapidamente” o sistema de marcação prévia para vacinação. “Isto pode permitir que as vacinas estejam disponíveis o mais cedo possível e disponibilizar vias online e offline para a marcação individual e colectiva”, indicou a deputada, acrescentando que um sistema de marcação prévia “pode facilitar o processo de vacinação, a escolha do local e da data, e permitir avaliar a vontade dos cidadãos”.

Por outro lado, na opinião da vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau, há que “reforçar a promoção da vacinação”. “Recorrer aos diversos meios, como as plataformas na internet, a imprensa, o rádio e a televisão, para explicar aos cidadãos os aspectos a ter em conta e o processo da vacinação e, em conjunto com as associações, divulgar directamente as informações respectivas, reforçando a eficácia da divulgação e aumentando os conhecimentos dos cidadãos sobre as vacinas e a sua vontade de se vacinarem”, propôs.

Assim, Wong Kit Cheng pediu que seja alargado o âmbito dos destinatários prioritários das vacinas. A deputada recordou que o Governo dá prioridade aos trabalhadores da linha da frente da luta contra a pandemia, a indivíduos com profissões de alto risco e a residentes que precisam de se deslocar ao estrangeiro. Numa segunda fase de vacinação, a deputada sugeriu que “o âmbito dos destinatários prioritários seja estendido a outras profissões e a outros trabalhadores que tenham necessidade de contactar com muitas pessoas, por exemplo, jornalistas, assistentes sociais, cuidadores de lares e funcionários públicos da linha de frente”.

Por fim, a deputada indicou que se insista nos trabalhos de prevenção. “A nova vacina vai ser administrada gradualmente, mas, como ainda não há uma situação de imunidade colectiva, os residentes devem continuar a fazer bem os trabalhos para a sua própria protecção”, concluiu a deputada.