“Se não conseguirmos sobreviver, é o Governo de Macau que tem de assumir a ANIMA”

A frase, em tom desesperante, foi proferida por Albano Martins, rosto maior da instituição, em conversa com o PONTO FINAL. A ANIMA está “com a corda na garganta” e a “recorrer a empréstimos” para pagar as suas responsabilidades.

A ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais de Macau está sem fundos para pagar as suas dívidas. A revelação, que não é nova, foi dada pelo antigo presidente da instituição, Albano Martins. “É desesperante. Os salários e restantes despesas têm vindo a ser pagas com recurso a empréstimos. Estamos neste momento com uma dívida na ordem das 2,3 milhões de patacas”, começou por explicar.

Há mais de seis meses que Albano Martins tem vindo a alertar para as dificuldades que a instituição vive, que se tornaram ainda mais vincadas por culpa da pandemia de Covid-19. “A ANIMA recebeu quase zero durante o ano de 2020. Estamos entalados. Se algo correr mal, os nossos activos vão para o Governo de Macau. Por isso, se não conseguirmos assumir as nossas responsabilidades, o Governo é que tem de assumir a ANIMA. Enfim, o coronavírus veio, de facto, tornar ainda mais difícil esta missão que é a de proteger os animais”.

Visivelmente agastado com a situação, o também economista revela que o orçamento de nove milhões de patacas preciso para fazer carburar a ANIMA está longe de ser atingido. “A Fundação Macau adiantou dinheiro o ano passado. Entretanto, o presidente Wu Zhiliang já nos transmitiu que não haverá apoios antes de Fevereiro, altura em que o Conselho de Curadores da fundação reunirá. Por isso, não sabemos que tipo de apoio vamos ter para enfrentar 2021”, começou por dizer, acrescentando: “Depois há os habituais doadores que são os casinos que, por norma, costumam ajudar com cerca de quatro milhões de patacas, mas no ano passado só nos deram 500 mil.”

O antigo presidente da protectora dos animais relembra que a ANIMA tem 32 trabalhadores e que “todos os anos os problemas são, mais ou menos, os mesmos, mas que conseguimos resolver no final de cada ano”. “Deixe-me dizer isto uma vez mais. A ANIMA é a ‘Cruz Vermelha’ dos animais. Somos uma instituição de utilidade pública e, perdoe-me a franqueza, mas não existe nenhuma associação de protecção animal em Macau como a nossa”, assumiu.

Albano Martins lembrou também que a ANIMA alberga cerca de 700 animais, divididos, a grosso modo, entre 400 cães e 300 gatos. E, além disso, “dá apoio a mais um milhar de animais que não estão nas instalações da associação”. “Já para não falar do facto de termos sempre, a tempo inteiro, uma pessoa no Canil de Coloane que acompanha, para evitar, todos os processos de abate”.

Outra das particularidades da instituição é o facto de estar quase sempre disponível para o resgate animal. “Somos os únicos a fazê-lo, seja a que hora for. E isso, bolas, custa dinheiro. Não há comparação possível com outras associações do género” e, deixa claro Albano Martins, “não misturamos política com protecção animal, ao contrário de algumas das associações da nossa praça”.

O economista assume que começa a ficar farto de andar constantemente a pedinchar e a tentar levar a bom porto o projecto. “Temos de ser duros. Chega! Chega de olhar para este tipo de actividade filantrópica como algo menor e não ajudar”.

Morte de gatos nos Jardins do Oceano continua por explicar

Cinco gatos foram encontrados mortos num saguão de prédios na urbanização dos Jardins do Oceano. Na passada semana, a gestão do empreendimento afixou um aviso sobre o sucedido e as autoridades começaram a investigar. Para Albano Martins, que tem acompanhado a situação, “a investigação está a ser feita de uma forma que o processo se encerra e ninguém será culpado. Não há perguntas incómodas, não há porta-a-porta”. O antigo presidente da ANIMA considera, uma vez mais, “lamentável” este tipo de situações e afirma que “a Lei de Protecção Animal afinal não serve para nada. É só para inglês ver”. “Isto só acontece porque são animais, porque se as autoridades veem alguém a cuspir para o chão, multam. Se alguém fumar num lugar proibido, multam. Se um carro estiver uns minutos mal estacionado vem logo a polícia e multa. Mas para investigar a morte destes pobres animais, todos assobiam para o lado”. Albano Martins conclui dizendo que Macau já deveria ter criado a figura do provedor para o animal, mas porque “há falta de imaginação nesta terra” e não se compreende como é que “não existe algo que quase todas as sociedades modernas têm”.