Mais do que uma crise económica, TNR enfrentam uma crise humanitária na pandemia, dizem associações

O impacto da pandemia afectou vários sectores económicos de Macau e toda a comunidade da cidade, nomeadamente os trabalhadores não-residentes de países como as Filipinas, a Indonésia ou o Vietname. Um ano depois do primeiro caso registado na cidade, as dificuldades económicas das trabalhadoras domésticas acentuaram-se com a crise económica e a implementação de medidas mais restritivas de viagem. Para além disso, os despedimentos e as novas regras de contratação impostas pela entrada em vigor de uma nova lei só vieram acentuar o cenário de crise entre os trabalhadores em situação mais precária de Macau.

A crise económica despoletada pela pandemia da Covid-19 e a entrada em vigor de um novo regime jurídico que proíbe a contratação de trabalhadores não-residentes (TNR) com visto de turista são as principais dificuldades apontadas por duas representantes de associações de trabalhadores migrantes das Filipinas e da Indonésia. Um ano depois do primeiro caso importado de Covid-19 em Macau, o cenário de trabalho para os TNR continua a ser pouco animador.

“O maior problema em torno desta situação da pandemia foram os despedimentos e os cortes no sector hoteleiro e do jogo, uma vez que devem ter sido superiores aos números de trabalhadores não-residentes que perderam o emprego na pandemia. Creio que o Governo deveria ter atenção a esta situação porque nos afecta também”, afirmou Benedicta Palcon, presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union.

Para a líder associativa filipina, se os patrões têm cortes ou perdem os respectivos empregos os TNR ficam também com os seus empregos em risco. “Recebemos relatos de casos de trabalhadoras que perderam o seu trabalho porque o próprio patrão perdeu o seu emprego durante a pandemia. Houve mesmo casos de trabalhadoras que ficaram sem salário em troca de abrigo e comida em casa do patrão, porque esta também está a passar por dificuldades financeiras devido aos cortes”, referiu Benedicta Palcon.

Apesar da crise afectar todos, Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, indicou que muitos trabalhadores não-residentes foram obrigados a tirar licenças sem vencimento ou forçados a férias no início da pandemia. “Enfrentámos muitos desafios este ano devido à pandemia. Todos sentimos o impacto, desde o início das restrições fronteiriças e dos ‘layoffs’ nos casinos. Como os patrões iam para casa, os trabalhadores não-residentes foram forçados a licenças sem vencimento ou a tirar as férias anuais em que não são pagos, para além das ameaças com despedimentos caso se recusassem a aceitar as ordens dos patrões”, disse Yosa Wari Yanti, recordando os primeiros tempos da pandemia. Para além disso, Yosa Wari Yanti lembrou que, no início da pandemia, o Governo de Macau não quis distribuir máscaras respiratórias gratuitas aos TNR e que foi necessário criar um canal de comunicação com o Consulado da Indonésia em Hong Kong para que fossem distribuídas mais máscaras pelas trabalhadoras.

Benedicta Palcon, por sua vez, recordou também a decisão “discriminatória” do IAM em relação à inscrição para a zona dos churrascos. “Sentimo-nos muito discriminados com a decisão do IAM de nos proibir a inscrição para a zona dos churrascos, ainda para mais com a desculpa da prevenção da epidemia. Foi uma situação discriminatória que felizmente acabou por ser revertida devido ao impacto mediático que a questão levantou”.

Após um ano marcado por dificuldades a todos os níveis devido à pandemia da Covid-19, em Outubro do ano passado entrou em vigor a revisão da Lei de Contratação de Trabalhadores Não Residentes que proíbe turistas de alterarem o visto para trabalhador não-residente. Para além disso, após o final do contrato, os trabalhadores são obrigados a abandonar o território para poderem ter novamente um ‘bluecard’.

“Em muitos casos, os patrões que procuram trabalhadores não-residentes exigem conhecer pessoalmente as pessoas antes de as contratar, assim como impõe um período à experiência. Agora, com esta nova lei, quando os contratos de trabalho terminam, somos obrigados a sair do território para assinar um novo contrato”, indicou Benedicta Palcon, considerando que esta situação veio acentuar as dificuldades dos trabalhadores migrantes, ainda para mais num ano em que o Governo acentuou as restrições de viagens e proibiu entrada de estrangeiros. “As autoridades estão a abrir uma excepção com um visto temporário para aqueles que terminaram contrato e não conseguem sair, mas só após o trabalhador regressar a casa e entrar novamente no interior da China ou de Hong Kong é que o ‘bluecard’ pode voltar a ser emitido”.

Uma alteração que também afectou os trabalhadores não-residentes da Indonésia. “O problema não é apenas o facto de não podermos trabalhar porque a empresa fechou ou de aumentar o número de pessoas que perderam os seus empregos porque não são renovados os vistos de trabalho. Depois de Outubro, quem perdeu trabalho não pode ser contratado, e tem de sair do território para ter um novo visto de trabalho”, afirmou Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia.