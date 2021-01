Governo avança com consulta pública sobre nova lei de controlo de substâncias perigosas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Novo regulamento prevê sanções até três anos de prisão e multas de 500 mil patacas. A consulta pública foi apresentada ontem pelo secretário para a Segurança em conferência de imprensa. A nova lei tem como objectivo o reforço da regulação da importação, armazenamento e circulação de 84 substâncias perigosas categorizadas em nove classes. Wong Sio Chak explicou também que a criação de uma Comissão Especializada será matéria de um regulamento administrativo complementar.

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, anunciou ontem o lançamento de uma consulta pública sobre a nova lei de gestão e armazenamento de substâncias perigosas que prevê um regime jurídico de controlo e gestão de substâncias perigosas mais apertado, com penas de prisão até três anos e multas de 500 mil patacas. A consulta pública arranca amanhã e prolonga-se até a 8 de Março. Através de regulamento administrativo complementar, o Governo pretende também criar um órgão consultivo com competências para emitir sugestões sobre o plano geral de políticas de gestão de substâncias perigosas e os respectivos trabalhos de divulgação.

“A ocorrência da explosão de um armazém de produtos químicos em Tianjin do interior da China, em 2015, gerou um alerta para a gestão de substâncias perigosas em Macau”, começou por dizer Wong Sio Chak em conferência de imprensa, acrescentando depois que os recentes incidentes no porto de Beirute, no Líbano, ou a explosão de um camião cisterna de petróleo na autoestrada Wenling, na China, vieram reforçar a necessidade de um novo regime para controlo e gestão de substâncias perigosas.

Na opinião do secretário para a Segurança, estes acidentes estão “relacionados com a falta de regimes legais adequados, a má gestão e a falta de consciência de segurança”, pelo que a construção de um regime de gestão de substâncias perigosas em Macau está, de facto, “intimamente relacionada com a vida da população e a segurança de pessoas e bens, requerendo efectiva atenção e participação activa de todos os sectores da sociedade e de todos os residentes”.

Numa sessão que contou com a presença do Comandante do Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, o secretário para a Segurança afirmou que o novo regime apresenta uma “regulamentação clara dos deveres dos utilizadores de substâncias perigosas”, bem como define “normas essenciais relativas às zonas de armazenagem controlada de substâncias perigosas”. Para além disso, Wong Sio Chak frisou que a nova lei introduz um “regime sancionatório criminal e administrativo mais dissuasor”, com vista a “garantir de que todas as partes envolvidas no fabrico, na gestão de armazenamento, no transporte e na utilização de substâncias perigosas cumpram os seus deveres”.

Já o Comandante do Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, recordou que na consulta pública recomenda a “introdução de um novo tipo penal, nomeadamente o “crime de produção, detenção ou transacção de substâncias perigosas proibidas”. De acordo com Leong Iok Sam, quem “produzir, preparar, fabricar, transportar, armazenar, detiver em depósito, vender, importar, ou exportar ou transacionar, por qualquer outra forma, substâncias perigosas proibidas pela presente lei” será punido com pena de prisão de três anos. Sobre as sanções administrativas, o documento de consulta pública sobre o “Regime Jurídico do Controlo de Substâncias Perigosas” prevê multas entre 10 mil a 500 mil patacas.

“Quando fazemos as inspecções, quando temos de controlar [as substâncias], são estes 84 tipos de substâncias perigosas. Quanto à definição podem ver que é de acordo com as convenções internacionais que fizemos a categorização. Para além destas nove classes de substâncias perigosas, as outras que não estão incluídas já não são consideradas da nossa alçada de gestão e de controlo. Por exemplo, as bebidas alcoólicas com um volume de álcool inferior a 60° já não está na nossa lista”, explicou Wong Sio Chak em resposta aos jornalistas.

Questionado sobre os critérios do Governo que levaram à escolha de um terreno em Ká-Ho para a construção de um armazém de substâncias perigosas, o secretário para a Segurança assumiu que era necessário encontrar um espaço seguro rapidamente. “A proposta inicial era fazer um aterro em forma de ilha para servir como um armazenamento permanente de substâncias perigosas, mas se for para aterro, seriam necessários mais de 10 anos para termos o trabalho concluído. E com base na natureza perigosa dessas substâncias não é conveniente prolongar ou demorar esses trabalhos”, referiu Wong Sio Chak, acrescentando que a escolha de um terreno de um antigo centro de reabilitação de toxicodependentes em Ká-Ho foi a decisão mais ponderada, mas que não há calendário para o início das obras de construção.

“Estamos a proceder aos trabalhos de limpeza, e os serviços de obras públicas e o corpo de bombeiros vão manter a sua comunicação para avançar o processo de construção. A fase de construção será dividida por fases, considerando a natureza perigosa das substâncias, e, por isso, vamos dar prioridade ao transporte de substâncias mais perigosas, mas temos de comunicar melhor com as obras públicas, pois ainda não temos calendarização ou agenda. Assim que tivermos iremos anunciar”.

Sobre a criação da Comissão Especializada, o secretário para a Segurança afirmou que será “matéria de regulamento administrativo complementar”, mas adiantou que o órgão consultivo será constituído por “representantes dos Serviços Públicos, dos sectores e ainda especialistas da área”, mas que ainda não é pertinente abordar esta questão uma vez que “ainda não temos a proposta de lei aprovada”.

“Em relação à discussão do regulamento administrativo complementar iremos materializar a composição desta comissão especializada. É uma comissão de natureza consultiva. No entanto, quanto ao controlo, gestão e resolução de problemas ou incidentes graves com as substâncias perigosas, serão todas da alçada das autoridades públicas, e essa comissão irá emitir os seus pareceres sobre as políticas relativas às substâncias perigosas e podemos considerar a comissão especializada como uma plataforma. Claro que a população geral também pode aproveitar esta plataforma para emitir as suas opiniões.”