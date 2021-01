Deputados preocupados com queda de azulejos

FOTOGRAFIA: DR

Foram vários os deputados que ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), chamaram a atenção para o problema da queda de azulejos em vários prédios. Ho Ion Sang recordou que este é um problema “que está sempre a acontecer”. “Isto deve-se, em grande medida, à má escolha de materiais e à falta de controlo da qualidade”, indicou.

O deputado focou-se nas habitações públicas onde acontece este problema: O Governo, enquanto promotor, tem a responsabilidade indeclinável de fiscalizar a qualidade das habitações públicas”. Ho Ion Sang afirmou: “O Governo tem de rever a qualidade de construção da habitação pública, reforçar a fiscalização da qualidade durante a construção, proceder bem à concepção das habitações públicas, à fiscalização e vistoria a posteriori, e aperfeiçoar o regime de concurso, reforçar os critérios de avaliação, elevar o grau de transparência da selecção de materiais, e retirar ensinamentos da experiência, não devendo utilizar azulejos grandes na decoração de paredes”.

O deputado Zheng Anting disse que é o Governo que tem de resolver e prevenir este problema: “Antes de o desprendimento de azulejos causar ferimentos graves ou mortes, deve, quanto antes, definir um plano, em que as obras de reparação devem ser da responsabilidade das autoridades e do empreiteiro, com vista a resolver o referido problema”. Zheng Anting disse também que o Executivo tem o dever de “elaborar medidas abrangentes e eficazes para fiscalizar as obras de habitação pública, com vista a garantir a qualidade e permitir que os residentes possam ‘viver felizes e com segurança’”.

Ella Lei também se debruçou sobre o tema para pedir ao Governo que assuma responsabilidades: “O Governo não pode invocar o termo do prazo de garantia para fugir à assunção das devidas responsabilidades, nomeadamente, porque o Governo era, de facto, o proprietário das fracções, portanto, deve apoiar os pequenos proprietários na resolução do problema”.

A.V.