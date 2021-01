Dança no Mercado Vermelho é a proposta de um dos programas do Fringe

“Exercícios inspirados no trabalho – Versão para o Mercado de Macau” é a proposta de um dos espectáculos do Festival Fringe da Cidade de Macau 2021, em exibição entre os dias 24 a 31 deste mês, no rés-do-chão do Centro Comercial Camões. O projecto de dança tem como premissa “Gravar os corpos e as memórias do mercado através de movimentos”, isto é, os movimentos de dança aqui são inspirados nos movimentos dos vendedores de mercado enquanto efectuam o seu trabalho.

Joana Chantre

O Festival Fringe da Cidade de Macau, este ano, tem como uma das propostas um espectáculo de dança intitulado ‘Exercícios inspirados no Trabalho – Versão para o Mercado de Macau’, com bailarinos da escola de dança Stella & Artistas, e uma companhia de dança de Taiwan ‘Happy Cola’s Friends’, que colaboram no projecto.

A ideia do programa veio de Taiwan, onde o fundador de uma companhia de dança se inspirou num mercado e nos seus vendedores para desenvolver movimentos de dança com as características destes, usando o seu palavreado, a sua indumentária e os seus movimentos de trabalho muito próprios. Com isto, teve a intenção de alertar ao público em geral acerca de algo que considera ser uma maneira de vida muito típica da sua comunidade, que se está a perder pouco a pouco devido ao hábito crescente de se preferir ir às compras num supermercado ou nas lojas de comida por causa da sua conveniência e facilidade, perdendo-se assim o contacto humano e, talvez, atá hábitos mais saudáveis.

Elzira Rosário e Phoebe Tong representaram a escola de dança local Stella & Artistas na conferência de imprensa que teve lugar ontem e falaram um pouco sobre o projecto ao PONTO FINAL. “Nós sentimos que a população mais jovem, hoje em dia, raramente ou nunca vai ao mercado. A maioria faz as compras no supermercado ou apenas em lojas de comércio porque dizem que os mercados são muito húmidos e molhados ou mal cheirosos”, explica Phoebe Tong, entre sorrisos. “Mas a verdade é que os mercados continuam a ser uma parte essencial da cultura de Macau, principalmente, quando se pretende encontrar produtos mais frescos”, explicou. “A ideia era transformarmos a ida ao mercado num “exercício e fazermos uma sensibilização para mais pessoas se lembrarem do aspecto cultural único e valioso que existe nos mercados, que pode até ser interessante”, acrescentou a designer gráfica da escola de dança local.

Os criadores do projecto queriam, no fundo, uma colaboração artística com os vendedores no cenário tradicional de mercado, e de entre os vários mercados em Macau, decidiram basear-se no Mercado vermelho porque sentem que é o mais tradicional, e também porque em aspectos de conveniência se localiza perto da escola. Decidido o local, os quatro dançarinos passaram um dia no Mercado Vermelho a fazer pesquisa de todos as características únicas que encontraram e que são culturalmente típicas no local.

Quando questionadas acerca da reacção dos vendedores do Mercado Vermelho ao serem abordados com a ideia deste projecto criativo, Phoebe disse: “Tivemos varias reações! Alguns não estiveram muito para aí virados e houve até quem não nos quisesse deixar dançar à frente da sua banca por medo de podermos afectar negativamente o negócio deles. Mas por sorte houve também muitos outros que se mostraram muito receptivos e acolheram-nos com muito interesse, pois até se sentiram orgulhosos de nos verem vestidos com os seus trajes de trabalho, como as botas de plástico altas e as luvas e os aventais longos”, concluiu.