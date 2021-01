As fronteiras que a doença fechou

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Com o encerramento parcial das fronteiras em Macau, a pandemia expôs as fragilidades de uma cidade fechada ao mundo. Um ano depois de ter sido detectado o primeiro caso de covid-19 no território, o PONTO FINAL esteve às portas da China, na zona Norte, onde vive alguma da população mais carenciada do território. Macau venceu a doença mas não escapou ao isolamento.

Catarina Domingues

Há todo o tipo de fronteiras a atravessar-se à nossa frente. De um banco de rua, na Estrada Marginal da Ilha Verde, onde nos sentamos a conversar, vê-se um bairro residencial da cidade de Zhuhai a breves metros de distância. Separa-nos um extenso gradeamento verde, com câmaras de vigilância e arame farpado instalados no topo – fortificações de combate às entradas ilegais. “Zhuhai nunca esteve tão próxima”, diz Jenny Lao Phillips, deste lado, lugar-limite da cidade, onde uma antiga árvore, de raízes grossas e superficiais, resiste solene no espaço.

Professora e escritora, Jenny trabalha a dois minutos daqui, na Universidade de São José. Do novo edifício do estabelecimento de ensino, inaugurado há menos de dois anos aos pés da Colina da Ilha Verde, é possível olhar as duas cidades separadas, que o tempo transformará numa gigante metrópole. Também a instituição de ensino superior tem um muro difícil de derrubar: por ser uma universidade católica, não está autorizada a receber alunos do interior da China – Pequim e o Vaticano estão de relações diplomáticas cortadas desde 1951.

A família de Jenny chegou do outro lado da fronteira, essa que separa há séculos o pequeno território do resto do continente chinês. Veio de Xangai, nos anos 1950, ainda antes da Revolução Cultural. Entrou pela porta da frente, à procura de um abrigo no então território sob administração portuguesa. Mas a professora lembra-se que muitas pessoas faziam a travessia a nado até Macau. Agentes patrulhavam continuamente o lugar onde estamos hoje sentadas. “Era uma extensão de água tão grande que me recordo de pensar como é que conseguiam chegar até cá”.

Não quer isto dizer que a fronteira não devesse existir. Ao menos à vida desta natural de Macau, nunca criou constrangimentos, provavelmente por estar ali desde sempre. Jenny ia com frequência até ao outro lado. “Fronteiras fazem parte da minha vida”, assume. Agora, mais do que nunca.

Fotografia: Carlos Gonçalves

Foi também esta linha divisória que permitiu a Macau resguardar-se da pandemia. Com a doença a alastrar-se ao resto do mundo, o encerramento quase total das portas da cidade foi decisivo para manter o território em segurança, considera a docente, que admite sentir-se, ao mesmo tempo, “encurralada”. “Quando pensamos em fronteiras, pensamos em separação, e esta separação é agora mais real”, nota. Jenny diz que temos de pensar noutras formas de viver num “mundo, agora, menos internacional”. “Ocorre-me esta ideia de habitat, parece que estamos a regredir a um período antigo, sem transportes, em que as pessoas nasciam, cresciam e viviam no mesmo local, sem nunca o abandonarem”.

Portas que cercaram a cidade

É sábado, está um dia de sol que promete encerrar este frio e invulgar Inverno de Macau. Jenny Lao Phillips regressa à universidade, entre as ruas vazias da Ilha Verde. Com a pandemia e as restrições de viagem impostas pelas autoridades locais, a docente, também directora da Escola de Negócios e Direito da Universidade de São José, anda mais ocupada. “Agora passo muito tempo à frente do computador, a saltar de uma videoconferência para outra”, diz, ainda antes de se afastar, perto de um campo de basquetebol onde putos encestam às portas da China. Sentado numa cadeira, um homem mede a temperatura à entrada do espaço desportivo.

Aqui, no norte da cidade, duas fronteiras ligam Macau à província chinesa de Guangdong. Em breve serão três. A dez minutos, no sentido oeste, está o Parque Industrial Transfronteiriço, onde apenas é autorizada a circulação de estudantes, residentes e trabalhadores não residentes do interior da China. Seguimos via este, passamos pelo Posto Fronteiriço de Qingmao, que está em construção. Andaimes de bambu sustentam a fachada desta futura travessia, que vai servir para aliviar a pressão das Portas do Cerco, por onde entra a maioria dos visitantes em Macau.

Na Avenida do Comendador Ho Yin, prédios ganham altura, densidade, o jardim Sun Yat-sen existe em silêncio, paredes-meias com a estação de comboio de Zhuhai. Também aqui um guarda tira a temperatura e verifica o resultado da declaração de saúde de todos os que entram no espaço. É raro ver alguém sem máscara na rua. Passamos, por fim, pelo longo painel da oficina de azulejaria portuguesa São Simão Arte, que aí levantou, em 1993, 16 murais de azulejos de grandes dimensões, com imagens e mapas da antiga Macau, e que poucos na cidade conhecem. A fronteira é uma espécie de lugar estrangeiro, até para quem aqui vive.

Jenny Lao Philips

Fotografia: Carlos Gonçalves

Já nas Portas do Cerco, a cidade agita-se. Transportam-se bicicletas, carrega-se de tudo em malas de viagem, sacos gigantes de plástico, caixas. Um grupo de miúdas tenta fechar à força uma mala com roupa e produtos de farmácia. Estamos na fronteira com maior movimento em Macau. É também uma das maiores na China. Dos cerca de 39,4 milhões de visitantes que o território recebeu em 2019, metade chegou por aqui (20,9 milhões). Números que caíram abruptamente, no primeiro semestre do ano passado, quando o governo limitou o acesso fronteiriço como medida de contenção da epidemia. Para perceber a dimensão dessa queda: em Abril de 2020, entraram na cidade cerca de 11 mil pessoas (perto de oito mil fizeram-no por esta entrada). Um ano antes, no mesmo mês, o número ultrapassava os três milhões (quase dois milhões pelas Portas do Cerco).

Macau foi um dos primeiros lugares no mundo a registar infecções de covid-19. O primeiro caso aconteceu há precisamente um ano, a 22 de Janeiro de 2020, dois dias depois da comunidade científica assegurar que este estranho vírus era, afinal, transmissível entre humanos. Na altura, a China contabilizava nove mortos, entre os mais de 400 infectados. Para o mundo, esta não passava de uma doença distante.

Um ano depois, o pequeno território, sem mortes ou infectados entre os profissionais de saúde, não tem casos activos desde Junho do ano passado. “Encerrar [parcialmente] as fronteiras foi a opção correcta, porque estamos a falar de uma cidade com uma grande densidade populacional e um caso entre a comunidade poderia significar a contaminação de muitas pessoas”, dirá Ka Lok Chan mais tarde, quando nos encontrarmos ao fim do dia aqui, nesta praça onde se cruzam mundos.

Trabalhadores desempregados “ao ponto do suicídio”

Bairro do Iao Hon, vizinho a esta fronteira. É aqui que vive uma grande parte da comunidade trabalhadora: famílias de baixos rendimentos, sobretudo imigrantes chineses a quem a pandemia retirou o pão da mesa. É principalmente a esta comunidade – católicos recentes – que serve a Igreja de São José do Operário e o pároco Carlos Malásquez, da congregação dos combonianos do Coração de Jesus, missionários enviados para os pontos mais remotos da Terra.

A igreja – um edifício contemporâneo, encurralado entre um conjunto de velhos prédios – foi projectada pelo arquitecto português Luís Nagy, com uma fachada virada para o outro lado da fronteira, na forma de braços abertos, como se estivesse a dar as boas-vindas a quem vive do outro lado. O trabalho com a China é, aliás, uma das principais ambições desta igreja. Mas é um trabalho difícil, já que Pequim e a Santa Sé não têm relações diplomáticas. “Tentamos manter contactos e ajuda e, na medida do possível, sempre com o devido respeito pelas limitações que nos impõe o Governo da China e pelas pessoas, para não as pôr em risco de sofrerem represálias por parte do governo se se apercebem que estão em contacto com algum missionário católico”, explica em espanhol o padre peruano que também fala cantonês.

Conta ainda o religioso ao PONTO FINAL que, da comunidade de 500 pessoas que a paróquia serve, “dez ou 15” são de Zhuhai, tendo a maioria laços com Macau. Com a pandemia e as restrições de movimento, também estas pessoas deixaram de poder vir à missa. Há algum receio por parte destes crentes de o fazer no continente chinês? “Não creio que seja por isso, mas penso que é uma questão de pragmatismo, por ser mais perto ou talvez por não conhecerem outro lugar, porque a outra igreja católica dentro da China [Continental] que está mais perto é em Zhongshan [a cerca de 60 quilómetros]”.

Já deste lado do porto de Gongbei, as igrejas fecharam as portas entre Fevereiro e Maio e as missas celebraram-se pela internet, apesar de, mais tarde os fiéis “terem começado a deslocar-se à igreja só para receber a comunhão”. Entretanto, desde Setembro do ano passado, a actividade religiosa voltou praticamente ao normal e, embora não haja casos de covid-19 há mais de meio ano, mantém-se o uso da máscara e de desinfectante.

Padre Malásquez

Fotografia: Carlos Gonçalves

Malásquez revela ainda que a crise veio agravar a situação económica de muitas famílias da paróquia, sobretudo daqueles que trabalhavam no sector turístico e que perderam o emprego. “Não são muitos, mas em alguns casos tive de os acompanhar com bastante frequência porque estavam ao ponto do suicídio”, realça o religioso, notando que, entre a comunidade que acompanha, há muitas famílias a viver de “forma desumana”. “Muitos habitam espaços reduzidos, com um grande número de pessoas num pequeno quarto, alguns em edifícios que estão a ponto de cair”, reforça o missionário, chamando ainda a atenção para a situação vulnerável em que se encontram muitos membros da comunidade filipina que estavam fora quando Macau fechou as portas aos estrangeiros. “E outros ainda que tiveram de ser dispensados pelos empregadores [durante a crise] e foram obrigados a regressar às Filipinas”.

Viver entre fronteiras e línguas

Às sete da tarde, a noite desce e Ka Lok Chan regressa a casa. Passou o dia a pescar em Doumen, do lado de lá, a uma hora de Macau. Aparece agora com uma cana de pesca às costas e a arrastar uma arca frigorífica, pequena e preta, onde guarda os 15 quilos de peixe que apanhou este sábado. “Dá para duas semanas”, diz.

Lok vive entre fronteiras. E línguas. Natural de Macau (onde fala cantonês), este técnico da área do entretenimento da operadora de jogo norte-americana Sands China tem uma casa de fim-de-semana perto de Zhongshan, na vila de Gankou (aí fala mandarim), que visita semanalmente com a família. Mas a relação deste jovem com o continente chinês vai muito além dessas estadas temporárias. Lok e a mulher – natural de Xi’an, no centro do país – viveram até há poucos anos em Zhuhai e o técnico de 30 anos cruzava todos os dias a fronteira para vir trabalhar. Foi só depois do nascimento da filha que se mudaram definitivamente para este lado. “Era mais prático, porque a minha mãe podia ficar a cuidar da bebé”, explica.

Apesar da transição, as travessias entre portos mantiveram-se. Já quando o controlo fronteiriço foi reforçado, no início de 2020, e entrou em vigor a imposição de quarentena nos dois lados, passaram-se meses sem que Ka Lok Chan saísse de Macau. “No início foi interessante, mas passado algum tempo comecei a sentir-me aborrecido, não havia ninguém nas ruas, a cidade parecia ter morrido”, recorda.

O medo de contrair o novo vírus também contribuiu para a decisão de ficar tanto tempo deste lado. Só cerca de oito meses depois, quando sentiu que tudo começava a voltar à normalidade, retomou as viagens para lá e para cá. “Se eu estivesse na vossa situação, morria, porque mesmo que eu não possa ir a outros países [sem passar por quarentena no regresso], posso entrar no interior da China quando quiser”, diz ao PONTO FINAL, referindo-se à proibição da entrada de estrangeiros sem residência no continente chinês.

Ka Lok Chan

Fotografia: Carlos Gonçalves

Lok já perdeu a conta aos testes de despistagem que fez para atravessar esta fronteira. Ri-se, diz que os faz “non-stop”. É que o período de validade dos exames é de sete dias. Além dos testes, explica o jovem, é necessário medir a temperatura e apresentar um comprovativo da declaração de saúde, primeiro em Macau e, depois, outro em Zhuhai. A distância a percorrer no porto de Zhuhai, é, por isso, “muito mais longa”. Ainda assim, põe-se deste lado em cerca de 15 minutos.

Para lá do porto de Gongbei, a vida avança. Muita gente na rua, todos de máscara. “As pessoas seguem o que o governo diz”, continua. Mas estão preocupadas? “Continuam apreensivas, ninguém tem a certeza de nada, porque todos os dias há mudanças, num dia há casos em Pequim, noutro dia aparecem noutro sítio”, diz o jovem, que atende, entretanto, uma chamada da mulher. Falam em mandarim.

Despedimo-nos. Lok vai fazer a pé o caminho de regresso a casa. São cinco minutos. Nós deixamos a zona Norte de táxi. O condutor sintoniza a 87.5 FM, uma rádio de Zhuhai, em mandarim.

Um lugar de violência

Na Rua Oito do bairro do Iao Hon cabe o estereótipo de que a fronteira é um lugar de violência. Casas sufocam entre grades, mais parecem gaiolas. As varandas são falsas, os corredores frios, e os contadores de água trepam paredes imundas. Uma mulher recua à porta de um prédio, assim que nos aproximamos. Fá-lo duas vezes, no dia em que regressamos à zona fronteiriça das Portas do Cerco. “Sinto que há agora mais pessoas estranhas no bairro, provavelmente por causa da prostituição, e acho isso preocupante”, diz A-Wa, que explora um negócio de produtos de aço. De onde são essas pessoas? “Dos dois lados da fronteira”, responde.

Com o isolamento, outra preocupação desta vendedora é o aumento do custo de vida. “Aqui vivem famílias de baixos rendimentos que antes da pandemia iam abastecer-se ao mercado de Zhuhai, que é mais barato, e que permitia consumir produtos frescos. Agora é mais difícil porque é necessário fazer teste para atravessar a fronteira”, continua a lojista. À nossa frente, passa um cão a ladrar. E traz vestido um fato vermelho. A-Wa prossegue e fala no impacto da crise no negócio, abalado pela paralisação do sector da construção. “Muitos projectos, especialmente nos casinos, foram interrompidos, e como os nossos clientes são sobretudo pessoas ligadas à construção, o negócio está a sofrer”, constata a vendedora, embora realce que se vivem melhores dias do que no ano passado.

A-Wa conseguiu manter as portas abertas, mas outros pequenos empresários não tiveram hipótese senão fechar. Na vizinhança do Istmo Ferreira do Amaral, a rua comercial que vai dar ao posto fronteiriço, encerraram pelo menos cinco farmácias, assegura ao PONTO FINAL Siu Lok, gerente de um estabelecimento farmacêutico. “Só fizemos provavelmente dez por cento do lucro habitual, porque temos dez a 15 clientes diários, em oposição aos cerca de 300 que costumávamos receber”, sublinha o responsável, referindo ainda que “o medo do vírus” levou também a um aumento da compra de suplementos vitamínicos “para fortalecer o sistema imunitário”.

A ‘Koi Heong Yuen Souvenir’, ali ao lado, vende rebuçados, doces tradicionais e chocolates de marcas internacionais. Lam, 34 anos, aproveita que está sem clientes para arrumar o espaço. “Durante o pior período da pandemia, a maior parte das lojas de souvenirs esteve fechada. Agora continuamos com menos clientes do que no período normal, talvez metade do que tínhamos antes”.

Natural de Yangjiang, na província de Guangdong, Lam vive em Macau e cruza a fronteira uma vez por mês, para visitar os filhos, de 11 e seis anos, que vivem com a avó do outro lado. Lam só espera que, por estes lados, a situação não piore. É que para as férias do Ano Novo Chinês planeia o regresso a casa.