Aprovados benefícios fiscais para ciência e tecnologia. Coutinho e Sulu Sou criticam falta de transparência

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem na especialidade o regime de benefícios fiscais para o exercício das actividades destinadas à inovação científica e tecnológica. Ainda assim, no primeiro debate do ano no hemiciclo, José Pereira Coutinho e Sulu Sou criticaram o diploma que, dizem, carece de transparência.

Na opinião de José Pereira Coutinho e de Sulu Sou, falta transparência ao regime de benefícios fiscais para o exercício das actividades destinadas à inovação científica e tecnológica. O diploma foi ontem aprovado na especialidade, naquela que foi a primeira reunião plenária do ano.

O regime agora aprovado prevê a possibilidade de atribuição de benefícios fiscais a empresas que preencham determinados requisitos no âmbito do Imposto Complementar de Rendimentos, do Imposto do Selo, da Contribuição Predial Urbana, bem como relativamente aos seus trabalhadores, em sede do Imposto Profissional.

Sulu Sou começou por pedir detalhes sobre a escolha das empresas que terão apoios fiscais e perguntou: “Como é que asseguramos a transparência?”. “O Governo deve divulgar as informações relativas às empresas beneficiárias e às que não conseguiram os benefícios fiscais”, pediu o democrata. José Pereira Coutinho secundou Sulu Sou, pedindo que sejam divulgadas publicamente informações relativas às empresas beneficiárias, aos montantes deferidos e também às empresas cujos pedidos não foram deferidos. “Aqui há falta de transparência. Será que tudo vai ser feito à porta fechada?”, questionou.

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, respondeu que o Governo vai divulgar as informações estatísticas dos benefícios fiscais, sem divulgar o nome das empresas. Coutinho não ficou satisfeito com a resposta e repetiu que “o que falta é transparência”. Sulu Sou seguiu o mote e voltou a pedir esclarecimentos: “Temos de saber quais são as empresas que conseguem ter benefícios fiscais ou não”. À segunda, Lei Wai Nong garantiu que “os interessados vão ter acesso às informações”.

Está plasmado no diploma que as empresas que podem gozar de benefícios fiscais no âmbito desta lei têm de cumprir quatro requisitos: serem pessoas singulares ou colectivas que tenham efectuado o registo comercial; terem actividades de inovação científica e tecnológica como actividade principal por um período superior a um ano; serem contribuintes do grupo A do imposto complementar de rendimentos; e não serem devedores do cofre da RAEM.

O facto de apenas os contribuintes do grupo A poderem ser beneficiárias deste regime levantou críticas por parte de Coutinho. “Os contribuintes do grupo B são de pequena envergadura, mas eu acho que as pequenas empresas também podem pedir benefícios fiscais, desde que as suas contas sejam verificadas por auditores”, criticou o parlamentar, questionando: “Porque é que há esta restrição?”.

O secretário respondeu: “Definimos desta maneira para evitar abuso de casos de utilização desses requisitos para obter essas isenções fiscais”. Uma resposta “inaceitável” na opinião de Pereira Coutinho: “As empresas pequenas também podem inventar novas coisas e por isso é que o Governo pode também conceder benefícios fiscais. Está a restringir o âmbito de aplicação. A falta de contabilidade organizada não significa que as contas estão erradas”.

A nova lei prevê a criação de uma comissão de avaliação que vai analisar e reconhecer se as empresas preenchem os requisitos exigidos, emitindo um parecer vinculativo, bem como mecanismos de fiscalização para evitar potenciais fugas ao pagamento dos impostos. A esta comissão preside o subdirector da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), que emite pareceres vinculativos. A norma também levantou celeuma entre os dois deputados. Coutinho considerou a composição da comissão “muito estranha”, já que “boa parte das competências do director [da DSF] serão retiradas”.

Sulu Sou, por seu turno, pediu que o Governo publique o nome dos membros da comissão. “Qual o ‘background’ dessas pessoas, habilitações, experiência? Nada sabemos. Quem é que autoriza isto tudo?”. “Quanto à questão do director e do subdirector, há divisão de tarefas”, respondeu Lei Wai Nong, indicando apenas que “esta comissão de avaliação analisa com base nos conhecimento”.

A duração do mandato dos membros da comissão é de dois anos, com a possibilidade de renovação. Por isso, Coutinho perguntou: “Quais os critérios em que o Governo se vai basear para renovar ou não os mandatos dos membros?”. O secretário disse somente que os mandatos serão renovados “tendo em conta a necessidade real”.