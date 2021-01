AL não quer ouvir Edmund Ho e Francis Tam no âmbito dos empréstimos à Viva Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Pereira Coutinho e Sulu Sou apresentaram na Assembleia Legislativa (AL) uma proposta para ouvir Edmund Ho, antigo Chefe do Executivo, e Francis Tam, antigo secretário para a Economia e Finanças, no âmbito dos empréstimos feitos pelo Governo entre 2008 e 2009 à companhia aérea Viva Macau, que acabou por falir sem ter pago os 212 milhões de patacas do empréstimo. A proposta foi chumbada pelo hemiciclo, tendo contado apelas com os votos favoráveis dos proponentes e de Ng Kuok Cheong e Au Kam San.

Chan Chak Mo, presidente da 2.ª comissão permanente, que tem como missão analisar o caso, disse estar contra a iniciativa dos deputados. “Temos de respeitar o trabalho da comissão permanente que é responsável pela apreciação”, indicou, acrescentando que a 2.ª comissão permanente da AL poderá solicitar as informações necessárias.

O deputado nomeado Chan Wa Keong explicou porque é que rejeitou a proposta dizendo que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) já “ouviu os depoimentos de muitas pessoas e verificou um grande volume de documentos”. Além disso, “a AL não é um órgão de investigação”, apontou. O também deputado nomeado Iau Teng Pio apoiou o argumento de Chan Chak Mo e referiu que a comissão da AL já está a trabalhar na matéria. Porém, a comissão liderada por Chan Chak Mo ainda não teve qualquer reunião sobre o caso.

Sulu Sou e José Pereira Coutinho também pediram na AL a entrega de correspondência trocada e atas entre aqueles que estiveram envolvidos no caso, como ex-governantes e outras entidades que participaram na concessão do empréstimo. “É um escândalo típico e não podemos deixar passar”, afirmou ontem José Pereira Coutinho. A Associação Novo Macau, cujo vice-presidente é Sulu Sou, já tinha apresentado, em meados de Outubro do ano passado, uma petição para que o hemiciclo continuasse a procurar respostas sobre o caso.

Recorde-se que, em 2010, o Governo de Macau avançou com uma acção judicial contra a Viva Macau para recuperar cinco empréstimos, no valor total de 212 milhões de patacas, concedidos entre 2008 e 2009 pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) devido às dificuldades financeiras alegadas pela companhia. Em Julho de 2018, o CCAC começou a investigar os empréstimos concedidos à operadora aérea que faliu em 2010. Nas conclusões reveladas em Setembro, o CCAC disse não se ter verificado “que alguém tivesse violado dolosamente disposições penais nos respectivos processos”, mas admitiu ter havido “descuido, deficiência e negligência”, no tratamento dos processos dos empréstimos à Viva Macau.

Na reunião de ontem, a AL também chumbou um recurso de Sulu Sou sobre a discussão de um projecto de lei apresentado por si no sentido de proteger os trabalhadores envolvidos em associações laborais. Tanto Kou Hoi In, presidente da AL, como a Mesa tinham rejeitado o projecto do democrata por considerarem tratar-se de matéria da competência do Executivo.

A.V.