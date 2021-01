PJ deteve principal suspeito de rede criminosa que lucrou 25 milhões com empréstimos ilegais

FOTOGRAFIA: DR

A polícia de Zhuhai entregou ontem às autoridades de Macau o principal suspeito de uma rede criminosa que terá utilizado uma agência financeira fictícia para oferecer serviços de empréstimos ilegais entre 2015 e 2019. O residente de Macau, de 33 anos, foi detido ontem pela PJ por suspeita de cobrança de empréstimos com taxas de juro acima do permitido por lei a mais de 200 pessoas. A rede terá lucrado 25 milhões de dólares de Hong Kong antes de ser desmantelada em 2019.

Um residente de Macau foi detido ontem pela Polícia Judiciária no âmbito de um caso de usura, associação criminosa e branqueamento de capitais descoberto pelas autoridades locais em 2019. A rede criminosa terá usado uma agência financeira fictícia para oferecer serviços de empréstimos ilegais com elevadas taxas de juro que terão gerado um lucro de 25 milhões de dólares de Hong Kong. O autor moral do crime foi ontem entregue às autoridades de Macau nas Portas do Cerco, depois de ter sido detido em Zhuhai pela polícia do interior da China.

“O detido estava envolvido num caso de usura, crime de associação criminosa e de branqueamento de capitais”, começou por explicar um porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) após uma cerimónia no posto fronteiriço das Portas do Cerco que serviu para assinalar a entrega do suspeito detido pela polícia de Zhuhai às autoridades locais. “O suspeito aproveitou diversos pretextos para angariar pessoas que pretendiam pedir empréstimos de dinheiro urgentes e aproveitou-se disso para aliciar as pessoas a fazer empréstimos com taxas de juro muito altas, ganhando 10% com essas taxas de juro por cada operação”, acrescentou o porta-voz da PJ.

De acordo com a investigação, a rede criminosa liderada pelo suspeito começou a operar em Julho de 2015 praticando “agiotagem através duma plataforma de empréstimos ilegais online”. A rede afixava anúncios publicitários em diversas zonas da cidade, atraindo clientes com as condições de crédito rápidas e com baixas taxas de juro. No entanto, na realidade, a rede acabava por cobrar 8 a 10% no acto do empréstimo e exigia o pagamento de 8 a 10% de juros mensais. Os devedores apenas podiam pagar juros nos primeiros seis meses da data do empréstimo e não lhes era permitido antecipar a liquidação. Além disso, com o pretexto da cobrança da taxa de formalidades e de garantia, a rede induzia os devedores a assinarem um recibo de empréstimo com valor duplicado ao do requerido, e quando já não tinham condições para pagar, a rede recorria ao tribunal para cobrar as dívidas.

“O detido exigiu aos clientes para que depositassem o dinheiro dos pagamentos numa conta especial. Foram verificadas 61 vítimas, sendo que mais ou menos 200 pessoas pediram à associação criminosa empréstimos de dinheiro. O valor envolvido ultrapassa os 25 milhões de dólares de Hong Kong. Recebemos informações esta manhã [quarta-feira] da polícia da China dizendo que tinha sido capturado o cabecilha desta rede. Portanto, a PJ foi chamada para proceder à entrega do detido”, esclareceu o porta-voz da PJ, adiantando que, para além de terem sido detidas oito pessoas, as autoridades continuam à procura de outros suspeitos.

Apesar da operação desencadeada a 24 de Junho de 2019 ter mobilizado 18 investigadores da PJ, o principal suspeito da rede terá conseguido fugir para a China. “O caso foi descoberto a 24 de Junho de 2019, mas o principal suspeito conseguiu fugir para a China em Maio antes de ser detido. A polícia chinesa estava à procura dele até agora”, referiu o porta-voz da PJ.