Muita ansiedade para pouca Covid-19

Um ano depois, a pandemia de Covid-19 serve de pretexto para um seminário na Fundação Rui Cunha. A conversa, espera-se, trará a lume experiências vividas perante o incógnito que é o novo coronavírus. “As pessoas estão preocupadas com o aumento de casos na China e com o avião que chega amanhã [hoje]”, revela o psicoterapeuta Elvo Sou.

A Fundação Rui Cunha e o Rotary Club de Macau juntaram-se na promoção de um seminário sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na comunidade local, a ter lugar amanhã, pelas 18h00, nas instalações da fundação, com transmissão via aplicativo Zoom e nas redes sociais.

Quando fará precisamente um ano após o território ter registado o primeiro caso de infecção por SARS-CoV-2, o seminário abordará questões relacionadas com os efeitos psicológicos que a pandemia provocou, em particular em grupos de risco, que mais carências e vulnerabilidades demonstram.

Numa sessão em língua inglesa moderada pelo jornalista e presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), José Carlos Matias, o seminário terá como oradores o psicoterapeuta e antigo presidente do Rotary Club de Macau, Elvo Sou, a macaense Fátima Santos Ferreira, em representação da Associação de Reabilitação Fu Hong de Macau (Fu Hong), e ainda Augusto Nogueira, presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM).

Para Augusto Nogueira, durante a pandemia “não ocorreram problemas de maior”. O presidente da ARTM explicou ao PONTO FINAL que, desde a primeira hora, “o Governo cooperou, mesmo nas alturas mais complicadas da pandemia em Macau”. “As pessoas podiam esperar que estivesse para aqui a relatar um rol de problemas, mas vão ficar surpreendidas. Fora alguma situação pontual, o funcionamento da ARTM fez-se de uma forma normal, ressalvando, claro está, as condições restritivas que todos nós estamos a passar”, afirmou o português.

A associação, com o apoio da autoridades locais e com “espírito de sacrifício de todos os colaboradores”, conseguiu manter as tarefas que estão habitualmente em agenda como distribuição de seringas, programas de metadona, refeições, etc. “Foram serviços que continuámos a operar, mesmo com redução de pessoal devido ao confinamento”, explicou o presidente da instituição.

Portanto, releva Augusto Nogueira, muito pouco mudou no dia-a-dia da ARTM. Contudo, devido à pandemia, os toxicodependentes “tiveram acesso ao telefone e às redes sociais mais vezes do que o normal”, para poderem falar com a família e amigos que, naturalmente e por forma das contingências, não podiam ver pessoalmente, até porque a instituição esteve vedada a visitas por cerca de três meses. “Claro que tínhamos medo que alguns colaboradores, em especial os que vivem em Zhuhai e atravessam a fronteira todos os dias, pudessem trazer o vírus para cá, mas tudo correu bem, em especial depois do fecho das fronteiras”, referiu Nogueira, que se congratula por Macau estar no bom caminho na prevenção e luta contra a Covid-19.

De resto, nada de especial. Controlo de temperatura, uso de máscara, mais higiene, “medidas que toda a população fez e continua a fazer até agora”. “É esta a experiência que vou transmitir na conversa de sexta-feira [amanhã], esperando ouvir também as experiências dos outros, com as expectativas normais”, assumiu Augusto Nogueira.

Há mais doentes mentais

A Fu Hong, “tal como todos os outros”, também passou pelas dificuldades que surgem perante uma pandemia instalada. Fátima Santos Ferreira, uma das fundadoras e actual presidente da Mesa de Assembleia-Geral da instituição, disse que o confinamento total dos centros “durou quase seis meses”. “E isso acabou por trazer ansiedade, medo, receios aos nossos utentes, que estavam habituados a uma rotina diária que, de repente, deixaram de ter”.

A Associação de Reabilitação Fu Hong ajuda pessoas com deficiências do foro mental. Um total de 12 unidades espalhadas pelo território tenta garantir uma melhor qualidade de vida para cerca de 500 utentes que vão desde os deficientes intelectuais aos doentes mentais em reabilitação, com necessidade de internamento hospitalar psiquiátrico, passando por pessoas que sofrem de autismo, entre outras necessidades especiais. “Fechámos os nossos centros por indicação expressa do Instituto de Acção Social (IAS), mas o nosso pessoal continuou a trabalhar, contactando utentes e fazendo visitas domiciliárias”, explicou Fátima Santos Ferreira.

Ao mesmo tempo, a instituição aproveitou a pandemia para formar os seus quadros, permitindo-lhes uma maior compreensão do que seria expectável com a pandemia.

A fundadora da Fu Hong relevou ainda que a população sofre cada vez mais de problemas do foro psicológico, “em especial os mais novos”. “Há, de facto, um aumento de doentes mentais, bem como de casos de suicídio”, assume Fátima Santos Ferreira, acrescentando que a pandemia acabou por deixar ainda mais vulneráveis estas pessoas “que requerem atenção a todo o tempo”. “Lembro a história de um utente, estando tão habituado a deslocar-se aos nossos centros, deitou de propósito máscaras para o lixo para poder sair de casa”, contou a representante da Fu Hong ao nosso jornal.

Pandemia individual

Ao PONTO FINAL, o psicoterapeuta Elvo Sou revelou que observou diversas formas do indivíduo encarar a pandemia. “Uns preocuparam-se com questões relacionadas com empregadas domésticas, outros encararam complicados desafios familiares, outros com afectos. Pela minha observação, cada um viveu a pandemia de diferente forma.”

O grande problema para a saúde mental de cada um é a ansiedade. E quem tem problemas mentais diagnosticados posteriormente, conclui Elvo Sou, “vive a pandemia pior”. “É normal que assim seja. Se a pessoa já sofre de um problema do foro psicológico, mais facilmente se atormenta com o que se está a passar”.

Tal como Fátima Santos Ferreira, Elvo Sou também acha que o estado mental dos residentes de Macau tem vindo a deteriorar-se nos últimos tempos. Um estudo com cerca de três anos, conduzido pela Universidade de Macau, revelou precisamente isso. “Há um aumento de problemas associados ao foro psicológico, não posso negar”, diz o terapeuta.

O psicoterapeuta diz mesmo que tem observado nas últimas semanas um aumento de ansiedade nas suas consultas. “É a mesma preocupação que vi em Abril ou Maio do ano passado”, constata, admitindo que “o aumento de casos na China e um pouco por todo o mundo, bem como o avião que chega amanhã [hoje] a Macau, está a deixar algumas pessoas mais inquietas”. “Apesar da confiança no Governo, é normal que haja sempre uma ansiedade neste tipo de questões”, afirma, deixando um pedido: “Cuidem mais de vocês e dos outros.”