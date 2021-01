Lilybeth Deapera conclui missão em Macau e volta para as Filipinas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A cônsul-geral das Filipinas em Macau terminou a sua missão na região e já voltou ao arquipélago. A informação foi divulgada ontem num comunicado do Consulado-Geral do país em Macau, que deixa elogios a Lilybeth Deapera: “A cônsul-geral Deapera fez do bem-estar dos filipinos em Macau a sua principal prioridade”. Benedicta Palcon, líder da organização Greens Philippines Migrant Workers Union, discorda: “Falta-lhe empatia para com os trabalhadores migrantes”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Terminou a 15 de Janeiro a missão diplomática de Lilybeth Deapera, cônsul-geral das Filipinas em Macau. Num comunicado divulgado ontem pelo Consulado-Geral das Filipinas no território, lê-se que a antiga cônsul já viajou para Manila depois de uma “bem sucedida” em Macau. O sucessor de Lilybeth Deapera no cargo ainda não foi anunciado por parte das autoridades das Filipinas.

A diplomata viajou para Manila num voo ‘charter’ organizado pelo Consulado-Geral das Filipinas em Macau através da Philippine Airlines que, no dia 15, fez o repatriamento de 200 cidadãos filipinos que estavam no território.

Deapera, que anteriormente passou por Londres, Caracas ou Cidade do México, iniciou funções enquanto cônsul-geral das Filipinas em Macau em Janeiro de 2015. A nota do Consulado filipino diz que Deapera “fez história” ao ser a primeira mulher no cargo.

“A cônsul-geral Deapera trabalhou incansavelmente para educar o público sobre os seus direitos e responsabilidades enquanto estivessem em Macau”, lê-se no comunicado, que acrescenta: “A cônsul-geral Deapera fez do bem-estar dos filipinos em Macau a sua principal prioridade”.

O Consulado recorda também que, antes da pandemia, foram realizadas reuniões mensais com líderes comunitários para abordar várias questões e preocupações. “O Consulado Geral permaneceu aberto ao público durante toda a pandemia implementando medidas para proteger a saúde do seu pessoal e do público”, destaca o organismo. Além disso, a partir de Setembro de 2016, o Consulado começou a prestar serviços ao domingo, para os cidadãos filipinos em Macau cujo único dia de folga é nesse dia da semana.

A nota do Consulado filipino em Macau assinala também que, “em resposta à difícil situação dos filipinos, [Lilybeth Deapera] trabalhou arduamente para organizar voos de repatriamento para levar para casa os filipinos retidos ou os trabalhadores filipinos cujos contratos terminaram após o fim dos voos directos para as Filipinas, à luz da pandemia do coronavírus”. “Com ela ao leme, as Filipinas puderam reforçar os seus laços com o Governo de Macau”, afirma.

Opinião contrária tem Benedicta Palcon, líder da organização Greens Philippines Migrant Workers Union. Ao PONTO FINAL, a representante da associação que dá apoio aos trabalhadores migrantes de nacionalidade filipina em Macau, diz que o trabalho de Lilybeth Deapera à frente do consulado foi insuficiente: “Só agora, durante a pandemia, é que ela fez um bom trabalho. Nos anos anteriores nem por isso”. “Falta-lhe empatia para com os trabalhadores migrantes”, afirmou Benedicta Palcon.

Recorde-se que em Junho de 2019 a associação de migrantes filipinos liderada por Benedicta Palcon pediu a demissão de Lilybeth Deapera. Na altura, foi precisamente a “falta de sensibilidade” que fez com que o grupo pedisse a demissão da diplomata. Na altura, em reacção à exclusão das empregadas domésticas da proposta de lei de salário mínimo, Lilybeth Deapera afirmou que esses valores salariais “são as forças de mercado que ditam” e que “os trabalhadores podem fazer escolhas. Se acham que não é justo para eles, têm a opção de não vir trabalhar para Macau”. No entender das trabalhadoras domésticas, “é profundamente lamentável que seja a própria cônsul das Filipinas a dizer que é nossa opção não trabalhar em Macau”, quando as pessoas emigram porque “não há trabalho digno nas Filipinas” e as suas remessas de divisas ajudam à estabilidade económica do país.

De acordo com os dados mais recentes, a comunidade filipina a residir em Macau é composta por cerca de 35 mil cidadãos.