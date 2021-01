Governo alerta associações para necessidade de obtenção de licença para transporte de orquídeas

FOTOGRAFIA: DSE

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) visitou várias associações e instituições para informar os residentes de que é necessária a obtenção de certificados e licenças para o transporte de orquídeas nas fronteiras de entrada e saída.

No comunicado divulgado ontem pela DSE, o organismo diz que, enviou pessoal para visitar várias associações e instituições locais, no sentido de divulgar as disposições de Macau relativas à entrada e saída nas fronteiras das espécies ameaçadas de extinção que incluem orquídeas. A DSE cita a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção para recordar que todas as espécies de orquídeas foram classificadas como espécies ameaçadas de extinção, e as espécies cultivadas mediante reprodução artificial também estão sob controlo.

Por outro lado, muitos ingredientes medicinais chineses comuns no mercado, tais como cavalo-marinho seco, ‘dendrobium nobile’ e ‘panax quinquefolius’, também são espécies ameaçadas de extinção enumeradas na convenção, e estão sujeitas às correspondentes medidas de controlo de importação e exportação conforme o seu grau de ameaça de extinção.

As autoridades alertam que a importação e exportação de todas as mercadorias classificadas como espécies ameaçadas de extinção carecem da prévia obtenção dos certificados e licenças emitidas pela DSE, incluindo também o transporte efectuado por próprio indivíduo. O transporte de espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção para Macau sem licença é punido com multa entre cinco mil a dez mil patacas.

A DSE aproveita ainda para apelar aos sectores e ao público para que, antes de realizarem transacções de importação e exportação ou transportar pessoalmente nas fronteiras as espécies da fauna e da flora ou os seus produtos, percebam se as mesmas são, ou não, espécies ameaçadas de extinção.