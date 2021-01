Fringe coloca residentes a expor a sua arte na inauguração da 20.º edição do Festival

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Foi inaugurado ontem, com uma cerimónia de abertura, na Rotunda de Carlos da Maia, o 20.º Festival Fringe da Cidade de Macau, organizado pelo Instituto Cultural (IC). A cerimónia ao ar livre, que contou com um discurso da presidente do IC, Mok Ian Ian, teve a presença de diversos representantes dos grupos participantes no festival deste ano. O evento anual apresenta este ano, de 20 a 31 de Janeiro, 18 “programas extraordinários” e 16 actividades “de extensão em todos os cantos de Macau”, como uma “Exposição de arte para todos” patente no próprio local que terá como conceito “Todos ao redor da cidade, os nossos palcos, os nossos espectadores e os nossos artistas.”

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Ontem, na zona dos três candeeiros, na Rotunda de Carlos da Maia, realizou-se uma pequena cerimónia de inauguração do Festival Fringe deste ano, que além da participação de vários membros e representantes dos grupos de artes participantes, contou também com a presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian. “O nosso tema deste ano ‘Todos somos artistas’ irá regressar à aspiração original e convidar o público a desfrutar em conjunto de um programa diversificado de criações artísticas de forma descontraída e agradável”, referiu a presidente do IC, assinalando também que espera que a cidade possa continuar a “quebrar tradições, libertar o potencial e imaginação e experienciar a beleza da criatividade e da criação” durante estes eventos.

Na inauguração esteve a mostra participativa intitulada “Exposição de arte para todos”, que foi inaugurada oficialmente ao mesmo tempo, e que proporcionará ao público em geral, em correspondência com o tema do festival “Todos somos artistas”, um espaço para expor os seus trabalhos criativos, amadores ou não. Este espaço estará patente até ao fim do festival. De acordo com o comunicado de imprensa do IC, todos os residentes são convidados a apresentar os seus trabalhos neste local durante o período da exposição, juntamente com o formulário de inscrição devidamente preenchido. Ao mesmo tempo, está disponível uma zona de improvisação no local para o público “expressar a sua criatividade”. Os formulários de inscrição podem ser descarregados na página electrónica do IC ou do Fringe Festival.

Os destaques da primeira semana incluem vários programas da série “Creme de la Fringe: On Site”, que convidam os artistas a apresentar vários estilos artísticos, tanto na rua, como na sala de teatro, apelando à participação dos espectadores; e também da “Todos Fest”, da mesma série, que apresenta programas inclusivos de minorias da sociedade, como idosos e pessoas com variadas deficiências.

Outro destaque é o espetáculo de cariz original intitulado ‘F’Art for U’, que oferece ao público uma diversidade de espectáculos artísticos. Os ingressos para o programa podem ser adquiridos por meio das aplicações de telemóvel ‘Aomi’ ou ‘Whatsapp’, ou por telefone.

Ao contrário dos outros anos, o Festival Fringe 2021 vai apresentar diversas actividades de extensão, incluindo encontros online “Webconferência: Ligue-se aos representantes dos festivais” e ‘Fringe Chat’, onde é facilitado um diálogo entre artistas, curadores, críticos e membros do público.

Em relação aos espectáculos cancelados até ao momento, de acordo com a presidente do IC, foi apenas registada uma ocorrência. “Um workshop foi cancelado devido à epidemia porque o artista está no interior da China, e devido à evolução epidémica, actualmente não há condições de vir a Macau. Por isso, neste momento, temos 16 actividades, em vez de 17”, apontou.

Mok Ian Ian reiterou também que, tendo em conta que o impacto da epidemia ainda se prevê que irá durar, decidiu-se, nesta edição, convidar uma proporção de mais de 80% de artistas locais. “Em relação aos programas organizados com os artistas estrangeiros, eles não precisam de se apresentar aqui em Macau só para criar a sua arte, não há necessidade, pois temos a possibilidade de fazer conferências online”, disse a líder do IC, acrescentando: “claro que há impedimentos para convidar os artistas estrangeiros, mas com a nossa tecnologia, podemos ultrapassar muitos impedimentos”.