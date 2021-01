Cruz Vermelha já instalou 50 desfibrilhadores em multibancos e quer instalar pelo menos mais 30

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO/ARQUIVO

No início do ano passado, a Cruz Vermelha juntou-se às instituições bancárias a operar em Macau para colocar desfibrilhadores nos multibancos. Até agora, a Cruz Vermelha já colocou 50 aparelhos nas caixas multibanco e até ao fim do ano quer instalar pelo menos mais 30. Num balanço aos trabalhos da instituição durante 2020, Quin Va, presidente do conselho directivo da Cruz Vermelha de Macau, indicou que as actividades de intercâmbio de jovens foram as mais afectadas pelas restrições provocadas pela pandemia.

A Cruz Vermelha de Macau está, desde o início do ano passado, a colocar desfibrilhadores junto às caixas multibanco no interior das instituições bancárias. Ao PONTO FINAL, Quin Va, presidente do conselho directivo da Cruz Vermelha de Macau, assinalou que, até agora, já foram colocados 50 desfibrilhadores e que o objectivo até ao final do ano passa por colocar mais 30 a 50 aparelhos.

“Vai depender do apoio que tivermos para comprar as máquinas”, ressalvou, acrescentando que é necessário elaborar um plano para a compra e instalação dos desfibrilhadores. Cada desfibrilhador automático externo (AED, na sigla em inglês) custa cerca de 25 mil patacas. Estes aparelhos são destinados à aplicação de choques eléctricos a quem for vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Em Março, o responsável da Cruz Vermelha de Macau explicou a iniciativa dizendo que a instalação dos aparelhos nas caixas ATM se deve ao facto de estes serem sítios abertos e disponíveis 24 horas por dia. Quin Va indicou agora que “felizmente” nenhum aparelho destes foi usado. Os desfibrilhadores têm sido usados principalmente pelo pessoal da Cruz Vermelha no transporte dos utentes até ao hospital.

Analisando o impacto que a pandemia teve nos trabalhos da instituição durante o ano de 2020, Quin Va assinalou que as iniciativas de intercâmbio de jovens de Macau com outras regiões ou países saíram afectadas. “Houve o caso das actividades triangulares ou quadrangulares, entre Macau, Hong Kong, Shenzhen e Cantão, essas foram naturalmente afectadas e não se puderam realizar”, notou. Por outro lado, a Cruz Vermelha nunca deixou de fazer o transporte de utentes de casa ao hospital, por exemplo. Esse é um trabalho que muitas vezes é feito pela Cruz Vermelha como prestação de serviços ao Governo. “Felizmente, temos a compreensão do Governo que nos continua a dar apoio e esperamos que nos continue a dar esse apoio, porque senão muitas actividades seriam afectadas”, afirmou Quin Va.

Além disso, o responsável da Cruz Vermelha indica que a instituição quer continuar este ano a disponibilizar os cursos básicos de primeiros socorros. No ano passado, mais de cinco mil pessoas inscreveram-se nos cursos de primeiros socorros da Cruz Vermelha, sensivelmente o mesmo número de alunos inscritos em 2019.

Em 2021, a Cruz Vermelha, juntamente com outras associações de Macau, vai também dar continuidade ao projecto de construção de escolas e centros de saúde no interior da China, nomeadamente na província de Guizhou.