Autoridades detectaram dois casos de casamento falso que resultaram na detenção de cinco pessoas

A Polícia Judiciária (PJ) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciaram em conferência de imprensa conjunta a detenção de cinco pessoas envolvidas em dois casos separados de falso matrimónio. Os suspeitos foram ontem presentes ao Ministério Público.

De acordo com o porta-voz do CPSP, as autoridades identificaram um caso de falso matrimónio durante uma avaliação de um pedido de reagrupamento familiar de uma mulher do interior da China e um homem de Macau.

“Averiguámos que o homem tinha sido casado anteriormente com uma mulher de Macau, o que levantou suspeitas de casamento falso. Em 2006, o homem de 44 anos do interior da China casou-se com uma residente permanente de Macau, de 47 anos, à qual terá pago 50 mil dólares de Hong Kong para obter o BIR. Depois de conseguir o BIR permanente em 2012, o homem pediu o divórcio”, referiu o porta-voz do CPSP.

No entanto, em 2014, o homem voltaria a casar-se. “Dois anos depois do divórcio casou-se com uma mulher do interior da China e apresentou um requerimento aos Serviços de Migração para agrupamento familiar. Ambos arguidos admitiram o casamento falso e foram encaminhados ao Ministério Público a 20 de Janeiro”, frisou o porta-voz do CPSP.

Já o caso de falso matrimónio apresentado pela PJ envolveu um homem e duas mulheres, assim como um par de irmãos, com idades compreendias entre os 56 e 58 anos. “Em Junho de 2019 recebemos uma denúncia de um casamento falso. Depois de iniciarmos a investigação descobrimos que uma mulher residente de Macau, trabalhadora num casino, casou-se com um homem do interior da China em 2015”, referiu um porta-voz da PJ, acrescentando que a suspeita sugeriu a um irmão do continente que se casasse com uma amiga. “O irmão aceitou e em 2005 casou-se com a amiga da irmã, ou seja, os dois casais casaram-se no mesmo ano. No entanto, em 2010, os dois homens vieram a Macau pedir o BIR, e mal regressaram ao interior da China pediram o divórcio. As duas mulheres e o irmão foram detidos porque estavam todos a viver em Macau. As duas mulheres recusaram colaborar e negaram a prática de crime. No entanto, o irmão admitiu ter casado para ter os documentos de Macau e que nunca viveu com a mulher, e sim com a irmã”, concluiu o porta-voz da PJ.

E.S.