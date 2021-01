MP acusa tutor de centro de explicações de ofensa sexual a alunas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Ministério Público (MP) anunciou ontem ter acusado um explicador de um centro de explicações por suspeita de ofensa sexual de alunas, tendo encaminhado o inquérito para o Tribunal Judicial de Base para marcação de julgamento. Em Outubro de 2020, as alunas com idades inferiores a 14 anos, denunciaram que foram ofendidas sexualmente pelo explicador.

Agora, o MP diz que, após a investigação, foi apurado que “o arguido se aproveitou, por várias vezes, na orientação do estudo a alunos no centro de explicações, para as acariciar ou tocar intencionalmente nas partes corporais íntimas de várias alunas menores, actos estes que o arguido continuou a praticar não obstante as menores terem evitado ou recusado expressamente”.

Depois de feitas as diligências, o MP concluiu a investigação criminal e deduziu a acusação contra o arguido por ter cometido nove crimes de abuso sexual de crianças. Foi aplicado ao arguido a medida de coacção de prestação de caução, apresentação periódica e proibição de ausência.

Em Outubro, foi noticiado que o suspeito é um estudante de 17 anos do ensino secundário que trabalhou no centro de explicações durante um mês como tutor em part-time.

Na altura, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) encerrou temporariamente o centro de explicações em causa, condenou o comportamento do suspeito e assegurou que as vítimas vão ter acompanhamento psicológico. “Mal tomámos conhecimento do caso enviámos pessoas ao centro de explicações para compreender a situação. O responsável pelo centro de explicações admitiu não ter feito a declaração exigida pela DSEJ quando contratou o suspeito”, indicou a DSEJ.