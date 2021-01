Macau sem Covid-19 faz do território um local abençoado

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Existem sete locais que nunca chegaram a ter qualquer caso de Covid-19 e nove que, até ao momento, conseguiram controlar o SARS-CoV-2. A RAEM é um desses lugares.

Numa altura em que as autoridades locais se mostram preocupadas com o voo de “alto risco” que chega do Japão amanhã com mais de 100 passageiros, entre eles alguns oriundos de Portugal, o PONTO FINAL fez um breve levantamento dos lugares “livres de Covid-19” ao redor do mundo. Macau é um desses locais, mas já lá vamos.

Com a pandemia ainda longe de estar dominada, apesar das diversas vacinas terem começado a ser administradas, ainda existem alguns lugares no mundo onde o SARS-CoV-2 não chegou. Outros há onde há muitos dias não ocorrem casos de contágio local ou casos importados.

Lugares remotos como a Gronelândia, território administrado pela Dinamarca, a Antártida ou a floresta amazónica já sofreram com o novo coronavírus. Existem sete territórios que nunca chegaram a ter qualquer caso de Covid-19 e nove que, até ao momento, conseguiram controlar o SARS-CoV-2.

As Ilhas Cook, perdidas no Pacífico, são um dos territórios que ainda não relatou casos de Covid-19. Mas localizados no Oceano Pacífico há mais locais que nunca chegaram a olhar nos olhos do novo coronavírus, são eles: Kiribati, um dos países mais remotos do mundo; Tonga, que implementou regras muito rígidas de quarentena para quem entrava e saia do país; Palau, conhecida pelas lagoas de medusas, estão prontos para administrar a vacina da Moderna em Abril; Tuvalu, outro território do Pacífico com uma população abaixo de 12 mil indivíduos; Nauru, que apesar de ter o maior número de pessoas obesas per capita do mundo, ainda não ouviu o SARS-CoV-2 bater à porta; e Santa Helena, a ilha para onde Napoleão se exilou, localizada no Atlântico.

Macau bem comportado

Contudo, há ainda outros locais onde o novo coronavírus não tem tido uma presença assídua e neste momento relatam zero casos activos. Macau, por exemplo, é um deles. A Região Administrativa Especial da China teve 46 casos até ao momento, está há 296 dias sem casos locais de contágio e há 207 sem casos importados. O território com maior densidade populacional do mundo tem passado incólume à tragédia causada pelo SARS-CoV-2. As políticas do Governo local têm sido muito apertadas e, fora a preocupação com o voo que chega esta quinta-feira, os residentes de Macau têm feito, mais ou menos, uma vida tranquila desde que a doença se começou a espalhar pelo mundo.

A ilha caribenha de Anguila registou apenas 15 casos e todos eles recuperaram; os controlos restritos criados nas ilhas Fiji, no meio do Pacífico, também fizeram com que o território não tivesse mais que 55 casos; as Ilhas Marshall apenas relataram quatro casos para isso; o Laos, no Sudeste Asiático, fechou as fronteiras muito cedo, ainda no início da pandemia, e, surpreendentemente, relatou apenas 41 casos Covid-19, todos não fatais; Montserrat, mais conhecida pelos desastres naturais relacionados com vulcões, relatou 13 casos e uma morte; Samoa é o segundo melhor desempenho de todos os lugares agora considerados “sem Covid-19”, confirmando apenas dois testes positivos até ao momento; Tajiquistão erradicou, de acordo com as autoridades, o vírus, reduzindo a zero o pico de 13 mil casos; Vanuatu poderia estar na lista anterior, mas um caso positivo registado em Novembro colocou o território do Pacífico nesta lista.

Por último, surgem a Coreia do Norte e o Turquemenistão. Neste caso, as autoridades divulgam zero casos de Covid-19, contudo, é preciso lembrar que, em ambos os países, os regimes totalitários controlam a comunicação social estatal e os dados divulgados para o resto do mundo, tornando assim os seus números pouco confiáveis.

G.L.P.