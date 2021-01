Lei sobre actividade veterinária estará pronta este ano, assegura Governo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Instituto para os Assuntos Municipais adiantou que a proposta de lei que vai regular a actividade dos médicos veterinários vai estar pronta este ano e que a vai submeter à Assembleia Legislativa “o mais brevemente possível”. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o organismo indicou também que está a trabalhar na primeira fase do plano de erradicação da raiva em Macau.

André Vinagre

A proposta de lei que vai regular a actividade dos veterinários estará pronta ainda este ano. É o que adianta O Lam, presidente substituta do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) numa resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, datada de 29 de Dezembro e encaminhada ontem pelo deputado às redacções.

Na interpelação escrita, Sulu Sou indicava que “há mais de uma década que existem lacunas nas leis relativas ao registo de práticas veterinárias, à regulamentação de clínicas veterinárias e à identificação de incidentes médicos veterinários”. O democrata lembrava que, apesar de o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, já ter dito que a proposta estaria pronta este ano, a iniciativa legislativa não estava prevista nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021, o que, na opinião do deputado, era “decepcionante”.

Na resposta, o IAM explica que, na consulta pública de 2017 relativa à lei de controlo sanitário animal e médico-veterinário, as partes interessadas levantaram dúvidas se será separada a legislação sobre o serviço veterinário e o controlo sanitário animal. Assim, a lei do controlo sanitário animal entrou em vigor em Julho do ano passado e o organismo está agora a preparar o diploma que regula as actividades dos veterinários, o atendimento clínico veterinário, e a reprodução, venda e hospedagem de animais. “O IAM prevê concluir o projecto de lei em 2021, submetendo-o à Assembleia Legislativa para apreciação o mais brevemente possível”, garante O Lam.

Na interpelação, Sulu Sou também lembrou que as autoridades querem declarar Macau como uma cidade onde a raiva está erradicada, o que fará com que, quando se concretizar a erradicação da raiva no território permita que os cães locais possam ficar isentos de inspecção e quarentena quando forem levados para outros países e regiões pelos seus donos. Por isso, perguntou ao Executivo qual o ponto de situação no que toca à conclusão desse objectivo.

O IAM responde que a criação de uma zona indemne de doença epizoótica tem de respeitar as normas técnicas e os requisitos padrão definidos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Os países que pertencem a esta organização obrigam-se a criar um sistema completo que abrange a segurança dos seres vivos, o controlo de doenças epizoóticas e a supervisão do serviço veterinário, bem como o controlo sanitário, epidemiológico e de diagnóstico laboratorial, assim como eliminar doenças epidémicas de determinados animais e tomar medidas de gestão de higiene que façam com que as doenças fiquem circunscritas a períodos definidos.

Neste sentido, o IAM diz que presentemente está a dar início aos trabalhos preparatórios da primeira fase de criação de uma zona indemne de raiva, criando um sistema de serviço veterinário e respectiva legislação, procurando levar à prática a extinção da raiva. O plano do IAM inclui também o estudo e determinação dos riscos, a inspecção e fiscalização sanitária a produtos importados, a vacinação preventiva, vigilância e monitorização e também a criação de um sistema de emergência, por exemplo.